Трейлер фильма Всё везде и сразу (2022)

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Эвелин получает доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя. Теперь она может прожить тысячи жизней и быть кем угодно — известной актрисой, мастером боевых искусств, оперной дивой и даже небесным божеством. Но всем мультивселенным угрожает таинственная сущность, с которой Эвелин предстоит сразиться. Как знать, возможно, заодно она разберётся и с самым страшным злом — своими налогами.
Страна: США
Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, комедия, приключения
Дата выхода в России: 7 апреля 2022
В ролях: Мишель Йео, Джейми Ли Кёртис, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй, Джеймс Хун, Тэлли Медел, Дженни Слейт, Гарри Шам мл., Бифф Уифф, Сунита Мани
Режиссер: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, комедия, приключения
Дата выхода в России: 7 апреля 2022
В ролях: Мишель Йео, Джейми Ли Кёртис, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй, Джеймс Хун, Тэлли Медел, Дженни Слейт, Гарри Шам мл., Бифф Уифф, Сунита Мани
Режиссер: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
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