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Трейлер фильма Всё везде и сразу (2022)

Трейлер фильма Всё везде и сразу (2022)

Автор:
30 марта 2022 18:37
Метки: видео   кино   трейлер   Мишель Йео   США   Джейми Ли Кёртис   фильм   боевики   комедии   приключения   фантастика   фэнтези   2022   Ке Хюи Куан   Стефани Сюй   Джеймс Хун   Тэлли Медел   Дженни Слейт   Гарри Шам мл.   Бифф Уифф   Сунита Мани   Дэн Кван   Дэниэл Шайнерт   
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Эвелин получает доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя. Теперь она может прожить тысячи жизней и быть кем угодно — известной актрисой, мастером боевых искусств, оперной дивой и даже небесным божеством. Но всем мультивселенным угрожает таинственная сущность, с которой Эвелин предстоит сразиться. Как знать, возможно, заодно она разберётся и с самым страшным злом — своими налогами.
Страна: США
Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, комедия, приключения
Дата выхода в России: 7 апреля 2022
В ролях: Мишель Йео, Джейми Ли Кёртис, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй, Джеймс Хун, Тэлли Медел, Дженни Слейт, Гарри Шам мл., Бифф Уифф, Сунита Мани
Режиссер: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт

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Метки: видео   кино   трейлер   Мишель Йео   США   Джейми Ли Кёртис   фильм   боевики   комедии   приключения   фантастика   фэнтези   2022   Ке Хюи Куан   Стефани Сюй   Джеймс Хун   Тэлли Медел   Дженни Слейт   Гарри Шам мл.   Бифф Уифф   Сунита Мани   Дэн Кван   Дэниэл Шайнерт   
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