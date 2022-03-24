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Трейлер фильма Капитан Волконогов бежал (2021)

Трейлер фильма Капитан Волконогов бежал (2021)

Автор:
24 марта 2022 13:51
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   Александр Яценко   Россия   франция   Юрий Кузнецов   Николай Шрайбер   2021   Владимир Епифанцев   фильм   драмы   триллеры   Игорь Савочкин   Виталия Корниенко   Анастасия Уколова   эстония   Виктория Толстоганова   Наталья Кудряшова   Евгений Санников   Никита Кукушкин   Дмитрий Поднозов   Максим Стоянов   Полина Виторган   Александр Шеин   Наталья Волкова   Наталья Иохвидова   Михаил Хуранов   Аскар Нигамедзянов   Кирилл Васильев   Зоя Кайдановская   Игорь Грабузов   Татьяна Полонская   Наташа Меркулова   Алексей Чупов   Юра Борисов   Тимофей Трибунцев   
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Капитан Федор Волконогов служит в правоохранительных органах. Он на хорошем счету у руководства, коллеги его уважают. Но однажды его жизнь резко меняется — его объявляют преступником, но капитану удается сбежать. В одночасье он превращается в изгоя, которого по всему городу разыскивают бывшие коллеги.
Ночью Волконогову является вестник с того света и предупреждает, что после смерти тот попадет в ад на вечные муки. Но у капитана есть возможность изменить свою участь и попасть в рай, если он раскается, и хотя бы один человек его простит. Волконогов отправляется на поиски прощения, но он даже не представляет, какие испытания ждут его на этом пути.

Страна: Россия, Эстония, Франция
Жанр: триллер, драма
Дата выхода в России: 7 апреля 2022
В ролях: Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко, Виктория Толстоганова, Наталья Кудряшова, Владимир Епифанцев, Евгений Санников, Никита Кукушкин, Анастасия Уколова, Дмитрий Поднозов, Юрий Кузнецов, Игорь Савочкин, Максим Стоянов, Полина Виторган, Виталия Корниенко, Александр Шеин, Наталья Волкова, Наталья Иохвидова, Николай Шрайбер, Михаил Хуранов, Аскар Нигамедзянов, Кирилл Васильев, Зоя Кайдановская, Игорь Грабузов, Татьяна Полонская
Режиссер: Наташа Меркулова, Алексей Чупов

Источник:

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Метки: видео   кино   Александр Яценко   Россия   франция   Юрий Кузнецов   Николай Шрайбер   2021   Владимир Епифанцев   фильм   драмы   триллеры   Игорь Савочкин   Виталия Корниенко   Анастасия Уколова   эстония   Виктория Толстоганова   Наталья Кудряшова   Евгений Санников   Никита Кукушкин   Дмитрий Поднозов   Максим Стоянов   Полина Виторган   Александр Шеин   Наталья Волкова   Наталья Иохвидова   Михаил Хуранов   Аскар Нигамедзянов   Кирилл Васильев   Зоя Кайдановская   Игорь Грабузов   Татьяна Полонская   Наташа Меркулова   Алексей Чупов   Юра Борисов   Тимофей Трибунцев   
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2  комментария
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61k
Опиум для народа 48 минут назад
Даже название идиотское...
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248
Куруш 11 минут назад
Сюжет прям новинка. Никогда не слышал ничего похожего. И не смотрел
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