Трейлер фильма Капитан Волконогов бежал (2021)

Ночью Волконогову является вестник с того света и предупреждает, что после смерти тот попадет в ад на вечные муки. Но у капитана есть возможность изменить свою участь и попасть в рай, если он раскается, и хотя бы один человек его простит. Волконогов отправляется на поиски прощения, но он даже не представляет, какие испытания ждут его на этом пути.



Страна: Россия, Эстония, Франция

Жанр: триллер, драма

Дата выхода в России: 7 апреля 2022

В ролях: Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко, Виктория Толстоганова, Наталья Кудряшова, Владимир Епифанцев, Евгений Санников, Никита Кукушкин, Анастасия Уколова, Дмитрий Поднозов, Юрий Кузнецов, Игорь Савочкин, Максим Стоянов, Полина Виторган, Виталия Корниенко, Александр Шеин, Наталья Волкова, Наталья Иохвидова, Николай Шрайбер, Михаил Хуранов, Аскар Нигамедзянов, Кирилл Васильев, Зоя Кайдановская, Игорь Грабузов, Татьяна Полонская

Режиссер: Наташа Меркулова, Алексей Чупов