Трейлер фильма Капитан Волконогов бежал (2021)

199
1
1
Капитан Федор Волконогов служит в правоохранительных органах. Он на хорошем счету у руководства, коллеги его уважают. Но однажды его жизнь резко меняется — его объявляют преступником, но капитану удается сбежать. В одночасье он превращается в изгоя, которого по всему городу разыскивают бывшие коллеги.
Ночью Волконогову является вестник с того света и предупреждает, что после смерти тот попадет в ад на вечные муки. Но у капитана есть возможность изменить свою участь и попасть в рай, если он раскается, и хотя бы один человек его простит. Волконогов отправляется на поиски прощения, но он даже не представляет, какие испытания ждут его на этом пути.
Страна: Россия, Эстония, Франция
Жанр: триллер, драма
Дата выхода в России: 7 апреля 2022
В ролях: Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко, Виктория Толстоганова, Наталья Кудряшова, Владимир Епифанцев, Евгений Санников, Никита Кукушкин, Анастасия Уколова, Дмитрий Поднозов, Юрий Кузнецов, Игорь Савочкин, Максим Стоянов, Полина Виторган, Виталия Корниенко, Александр Шеин, Наталья Волкова, Наталья Иохвидова, Николай Шрайбер, Михаил Хуранов, Аскар Нигамедзянов, Кирилл Васильев, Зоя Кайдановская, Игорь Грабузов, Татьяна Полонская
Режиссер: Наташа Меркулова, Алексей Чупов
Страна: Россия, Эстония, Франция
Жанр: триллер, драма
Дата выхода в России: 7 апреля 2022
В ролях: Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко, Виктория Толстоганова, Наталья Кудряшова, Владимир Епифанцев, Евгений Санников, Никита Кукушкин, Анастасия Уколова, Дмитрий Поднозов, Юрий Кузнецов, Игорь Савочкин, Максим Стоянов, Полина Виторган, Виталия Корниенко, Александр Шеин, Наталья Волкова, Наталья Иохвидова, Николай Шрайбер, Михаил Хуранов, Аскар Нигамедзянов, Кирилл Васильев, Зоя Кайдановская, Игорь Грабузов, Татьяна Полонская
Режиссер: Наташа Меркулова, Алексей Чупов
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Метки: видео кино Александр Яценко Россия франция Юрий Кузнецов Николай Шрайбер 2021 Владимир Епифанцев фильм драмы триллеры Игорь Савочкин Виталия Корниенко Анастасия Уколова эстония Виктория Толстоганова Наталья Кудряшова Евгений Санников Никита Кукушкин Дмитрий Поднозов Максим Стоянов Полина Виторган Александр Шеин Наталья Волкова Наталья Иохвидова Михаил Хуранов Аскар Нигамедзянов Кирилл Васильев Зоя Кайдановская Игорь Грабузов Татьяна Полонская Наташа Меркулова Алексей Чупов Юра Борисов Тимофей Трибунцев
8
Понравилось8
Новости партнёров