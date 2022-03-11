Трейлер фильма Парящий тигр (2022)

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Однажды 12-летний Роб Хортон, гуляя по лесу, набредает на железную клетку с бенгальским тигром. Тигр становится самой большой тайной мальчика. И только одному человеку на свете, новенькой однокласснице Сикстине, он открывает свой секрет. Дети решают выпустить зверя из клетки.
Страна: США
Жанр: семейный
Дата выхода в России: 17 марта 2022
В ролях: Кристиан Конвери, Мадален Миллс, Кэтрин МакФи, Куин Латифа, Деннис Куэйд, Сэм Траммелл, Николас Райан Фернандес, Джейден Фонтейн, Анджела Джиаратана, Фэйт Диллон, Дуглас Эм Гриффин, Села Кимбро Джонс
Режиссер: Рэй Джиаратана
Жанр: семейный
Дата выхода в России: 17 марта 2022
В ролях: Кристиан Конвери, Мадален Миллс, Кэтрин МакФи, Куин Латифа, Деннис Куэйд, Сэм Траммелл, Николас Райан Фернандес, Джейден Фонтейн, Анджела Джиаратана, Фэйт Диллон, Дуглас Эм Гриффин, Села Кимбро Джонс
Режиссер: Рэй Джиаратана
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: видео кино трейлер США фильм семейный 2022 Рэй Джиаратана Кристиан Конвери Мадален Миллс Кэтрин МакФи Куин Латифа Деннис Куэйд Сэм Траммелл Николас Райан Фернандес Джейден Фонтейн Анджела Джиаратана Фэйт Диллон Дуглас Эм Гриффин Села Кимбро Джонс
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