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Трейлер фильма Парящий тигр (2022)

Трейлер фильма Парящий тигр (2022)

Автор:
11 марта 2022 17:16
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   США   фильм   семейный   2022   Рэй Джиаратана   Кристиан Конвери   Мадален Миллс   Кэтрин МакФи   Куин Латифа   Деннис Куэйд   Сэм Траммелл   Николас Райан Фернандес   Джейден Фонтейн   Анджела Джиаратана   Фэйт Диллон   Дуглас Эм Гриффин   Села Кимбро Джонс   
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Однажды 12-летний Роб Хортон, гуляя по лесу, набредает на железную клетку с бенгальским тигром. Тигр становится самой большой тайной мальчика. И только одному человеку на свете, новенькой однокласснице Сикстине, он открывает свой секрет. Дети решают выпустить зверя из клетки.
Страна: США
Жанр: семейный
Дата выхода в России: 17 марта 2022
В ролях: Кристиан Конвери, Мадален Миллс, Кэтрин МакФи, Куин Латифа, Деннис Куэйд, Сэм Траммелл, Николас Райан Фернандес, Джейден Фонтейн, Анджела Джиаратана, Фэйт Диллон, Дуглас Эм Гриффин, Села Кимбро Джонс
Режиссер: Рэй Джиаратана

Источник:

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Метки: видео   кино   трейлер   США   фильм   семейный   2022   Рэй Джиаратана   Кристиан Конвери   Мадален Миллс   Кэтрин МакФи   Куин Латифа   Деннис Куэйд   Сэм Траммелл   Николас Райан Фернандес   Джейден Фонтейн   Анджела Джиаратана   Фэйт Диллон   Дуглас Эм Гриффин   Села Кимбро Джонс   
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