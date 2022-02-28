Трейлер фильма Герой (2021)

Осужденный за долги Рахим получает возможность на несколько дней выйти из тюрьмы, чтобы навестить близких. В это время его возлюбленная случайно находит сумку с золотыми монетами. Но вместо того, чтобы оплатить свой долг, Рахим решает вернуть сумку законному владельцу. Для прессы он герой, но в соцсетях сомневаются в искренности его поступка. Так ли правдива история на самом деле? И так ли благородны его намерения?

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Страна: Франция, Иран

Жанр: драма

Дата выхода в России: 3 марта 2022

В ролях: Амир Джадиди, Сарина Фархади, Мохсен Танабандех, Ферештех Садре Орафайли, Сахар Голдуст, Эсан Гударзи, Алиреза Джахандиде, Мариам Шахдаеи

Режиссер: Асгар Фархади

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