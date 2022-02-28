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Трейлер фильма Герой (2021)

Трейлер фильма Герой (2021)

Автор:
28 февраля 2022 19:35
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   иран   франция   2021   Амир Джадиди   Сарина Фархади   Мохсен Танабандех   Ферештех Садре Орафайли   Сахар Голдуст   Эсан Гударзи   Алиреза Джахандиде   Мариам Шахдаеи   Асгар Фархади   фильм   драмы   
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Осужденный за долги Рахим получает возможность на несколько дней выйти из тюрьмы, чтобы навестить близких. В это время его возлюбленная случайно находит сумку с золотыми монетами. Но вместо того, чтобы оплатить свой долг, Рахим решает вернуть сумку законному владельцу. Для прессы он герой, но в соцсетях сомневаются в искренности его поступка. Так ли правдива история на самом деле? И так ли благородны его намерения?
Страна: Франция, Иран
Жанр: драма
Дата выхода в России: 3 марта 2022
В ролях: Амир Джадиди, Сарина Фархади, Мохсен Танабандех, Ферештех Садре Орафайли, Сахар Голдуст, Эсан Гударзи, Алиреза Джахандиде, Мариам Шахдаеи
Режиссер: Асгар Фархади
Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 6.9

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Метки: видео   кино   трейлер   иран   франция   2021   Амир Джадиди   Сарина Фархади   Мохсен Танабандех   Ферештех Садре Орафайли   Сахар Голдуст   Эсан Гударзи   Алиреза Джахандиде   Мариам Шахдаеи   Асгар Фархади   фильм   драмы   
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