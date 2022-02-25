Трейлер фильма Шкатулка дьявола: Пробуждение зла (2022)

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Тяжело больная женщина открывает старинную шкатулку и высвобождает демона. Женщина заключает с ним договор: в обмен на своё исцеление она поможет ему заполучить шесть невинных жертв.
Страна: Великобритания
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 24 февраля 2022
В ролях: Никола Райт, Мэтт МакКлюр, Джеймс Суэнтон, Николас Энскомб, Молли Хиндл, Микаэла Лонгден, Эрина Машат, Джейсон Фейррис, Виктор Меллорс, Бен Уолтерс, Мелвин Роулинсон
Режиссер: Лоуренс Фаулер
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 24 февраля 2022
В ролях: Никола Райт, Мэтт МакКлюр, Джеймс Суэнтон, Николас Энскомб, Молли Хиндл, Микаэла Лонгден, Эрина Машат, Джейсон Фейррис, Виктор Меллорс, Бен Уолтерс, Мелвин Роулинсон
Режиссер: Лоуренс Фаулер
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