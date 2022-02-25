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Трейлер фильма Шкатулка дьявола: Пробуждение зла (2022)

Трейлер фильма Шкатулка дьявола: Пробуждение зла (2022)

Автор:
25 февраля 2022 20:25
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Никола Райт   Мэтт МакКлюр   Джеймс Суэнтон   Николас Энскомб   Молли Хиндл   Микаэла Лонгден   Эрина Машат   Джейсон Фейррис   Виктор Меллорс   Бен Уолтерс   Мелвин Роулинсон   Лоуренс Фаулер   фильм   ужасы   2022   Великобритания   
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Тяжело больная женщина открывает старинную шкатулку и высвобождает демона. Женщина заключает с ним договор: в обмен на своё исцеление она поможет ему заполучить шесть невинных жертв.
Страна: Великобритания
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 24 февраля 2022
В ролях: Никола Райт, Мэтт МакКлюр, Джеймс Суэнтон, Николас Энскомб, Молли Хиндл, Микаэла Лонгден, Эрина Машат, Джейсон Фейррис, Виктор Меллорс, Бен Уолтерс, Мелвин Роулинсон
Режиссер: Лоуренс Фаулер

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Метки: видео   кино   трейлер   Никола Райт   Мэтт МакКлюр   Джеймс Суэнтон   Николас Энскомб   Молли Хиндл   Микаэла Лонгден   Эрина Машат   Джейсон Фейррис   Виктор Меллорс   Бен Уолтерс   Мелвин Роулинсон   Лоуренс Фаулер   фильм   ужасы   2022   Великобритания   
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