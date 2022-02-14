Трейлер фильма Однажды в пустыне (2022)

Сирия, 2016 год. Шаберову нравилось быть сапером, вступать в схватку со смертью — один на один. Нравилось побеждать — победителей не судят. Разминирование захваченной боевиками Пальмиры должно было стать пиком карьеры, красивой точкой. Там же ждала девушка, полусирийка-полурусская, которую недавно спас и втайне мечтал увидеть снова.

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Сердце замирало от планов. Но чем ближе к древнему городу, тем жарче разгорался конфликт с молодым капитаном группы и всё жестче, коварнее действовал враг. Риск, принципы, смерть и любовь сплелись в один плотный узел, как провода детонатора в ожидании взрыва: развязать невозможно, перерезать опасно.



Страна: Россия

Жанр: военный, боевик

Дата выхода в России: 17 февраля 2022

В ролях: Александр Робак, Екатерина Нестерова, Павел Чинарёв, Александр Метёлкин (II), Игорь Гордин, Виталия Корниенко

Режиссер: Андрей Кравчук