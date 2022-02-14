FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 6124 поста • 1156 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино 
Трейлер фильма Однажды в пустыне (2022)

Трейлер фильма Однажды в пустыне (2022)

Автор:
14 февраля 2022 13:31
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Россия   Андрей Кравчук   Екатерина Нестерова   Павел Чинарёв   Александр Метёлкин (II)   Игорь Гордин   фильм   боевики   военные   Виталия Корниенко   Александр Робак   2022   
558
1
1
Сирия, 2016 год. Шаберову нравилось быть сапером, вступать в схватку со смертью — один на один. Нравилось побеждать — победителей не судят. Разминирование захваченной боевиками Пальмиры должно было стать пиком карьеры, красивой точкой. Там же ждала девушка, полусирийка-полурусская, которую недавно спас и втайне мечтал увидеть снова.
Сердце замирало от планов. Но чем ближе к древнему городу, тем жарче разгорался конфликт с молодым капитаном группы и всё жестче, коварнее действовал враг. Риск, принципы, смерть и любовь сплелись в один плотный узел, как провода детонатора в ожидании взрыва: развязать невозможно, перерезать опасно.

Страна: Россия
Жанр: военный, боевик
Дата выхода в России: 17 февраля 2022
В ролях: Александр Робак, Екатерина Нестерова, Павел Чинарёв, Александр Метёлкин (II), Игорь Гордин, Виталия Корниенко
Режиссер: Андрей Кравчук

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: видео   кино   трейлер   Россия   Андрей Кравчук   Екатерина Нестерова   Павел Чинарёв   Александр Метёлкин (II)   Игорь Гордин   фильм   боевики   военные   Виталия Корниенко   Александр Робак   2022   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
592
Ваня Пупкин 57 минут назад
Наваляли хоть бармалеям?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
satra 14 минут назад
Если про сапёров, то сразу обязательно "Повелитель Бури"?
Причем фильм "Повелитель Бури" вовсе даже не про мины, а про людей, которые вернулись домой, но не смогли вернуться с войны. Или другими словами про ПТСР.

А так, идет войсковая операция. Не будем лезть в вопросы геополитики, это данность.
Наши с вами соотечественники сражаются, а порой и гибнут, в Сирии. Хоть какое-то понимание должно быть у рядового гражданина России.
К сожалению у большинства тут отметившихся приступы пароксизма инфантильности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Евгений 45 минут назад
Было уже, нет?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
manul74 55 минут назад
Это сюжет Повелитель бури сп....ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Roman 56 минут назад
В ролях:
А где Петров?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Wadim Час назад
Гражданин Робак предпенсионного возраста - наверняка лучший вояка :) С интересом гляну, качнув в торрента.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−59
Евгений Журавлёв Час назад
Очередное ведро помоев?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

281323



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Одна из загадок "Бриллиантовой руки": почему Каневский был с голым торсом?
1
119
Одна из загадок "Бриллиантовой руки": почему Каневский был с голым торсом?
Посол России в Швеции одним словом описал отношение России к санкциям
0
378
Посол России в Швеции одним словом описал отношение России к санкциям
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Маск засоряет наше небо своими спутниками
0
31
Маск засоряет наше небо своими спутниками
Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото)
Необычной способ поддержать наших олимпийцев (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нам их не понять
2
1

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#СССР#Россия#комментарии#в мире#США#космос#Разное#интересное
#факты#история#люди#страна#Ynews#кино#gif#новости#прикол#Украина
#Юмор#картинки#фотографии#животные#подборка#Приколы#девушки#позитив#Спорт#автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться