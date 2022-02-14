Трейлер фильма Однажды в пустыне (2022)

558
1
1
Сирия, 2016 год. Шаберову нравилось быть сапером, вступать в схватку со смертью — один на один. Нравилось побеждать — победителей не судят. Разминирование захваченной боевиками Пальмиры должно было стать пиком карьеры, красивой точкой. Там же ждала девушка, полусирийка-полурусская, которую недавно спас и втайне мечтал увидеть снова.
Сердце замирало от планов. Но чем ближе к древнему городу, тем жарче разгорался конфликт с молодым капитаном группы и всё жестче, коварнее действовал враг. Риск, принципы, смерть и любовь сплелись в один плотный узел, как провода детонатора в ожидании взрыва: развязать невозможно, перерезать опасно.
Страна: Россия
Жанр: военный, боевик
Дата выхода в России: 17 февраля 2022
В ролях: Александр Робак, Екатерина Нестерова, Павел Чинарёв, Александр Метёлкин (II), Игорь Гордин, Виталия Корниенко
Режиссер: Андрей Кравчук
Страна: Россия
Жанр: военный, боевик
Дата выхода в России: 17 февраля 2022
В ролях: Александр Робак, Екатерина Нестерова, Павел Чинарёв, Александр Метёлкин (II), Игорь Гордин, Виталия Корниенко
Режиссер: Андрей Кравчук
Источник:
Метки: видео кино трейлер Россия Андрей Кравчук Екатерина Нестерова Павел Чинарёв Александр Метёлкин (II) Игорь Гордин фильм боевики военные Виталия Корниенко Александр Робак 2022
20
Понравилось20
Новости партнёров
Причем фильм "Повелитель Бури" вовсе даже не про мины, а про людей, которые вернулись домой, но не смогли вернуться с войны. Или другими словами про ПТСР.
А так, идет войсковая операция. Не будем лезть в вопросы геополитики, это данность.
Наши с вами соотечественники сражаются, а порой и гибнут, в Сирии. Хоть какое-то понимание должно быть у рядового гражданина России.
К сожалению у большинства тут отметившихся приступы пароксизма инфантильности.
А где Петров?