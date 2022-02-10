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Трейлер фильма Любовники (2020)

Трейлер фильма Любовники (2020)

Автор:
10 февраля 2022 16:45
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Бенуа Мажимель   Николя Ваньчиньски   Роксана Дюран   Кристоф Монтене   Елем Жаппен   франция   Антонио Буил   Белейна Вин   Дауда Диакате   Жюли Аллион   Мохамед Мактуми   Мари-Анн Местр   Магне Брекке   Мохамед Бадисси   Лоран Дассо   Леонор Мира   Надир Легран   Ингрид Руменгас   Николь Гарсия   2020   фильм   Пьер Нине   драмы   Стэйси Мартин   триллеры   Грегуар Колен   
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Лиза и Симон молоды, прекрасны и безмерно счастливы, но роковые обстоятельства разрушают идиллию. Симон становится преступником поневоле. Он вынужден бежать, разорвав связь с возлюбленной. Спустя три года напрасных ожиданий Лиза выходит замуж. Вместе с мужем она отправляется на экзотический остров в Индийском океане, где, как оказалось, скрывается ее бывший любовник.
Страна: Франция
Жанр: триллер, драма
Дата выхода в России: 17 февраля 2022
В ролях: Пьер Нине, Стэйси Мартин, Бенуа Мажимель, Николя Ваньчиньски, Роксана Дюран, Грегуар Колен, Кристоф Монтене, Елем Жаппен, Антонио Буил, Белейна Вин, Дауда Диакате, Жюли Аллион, Мохамед Мактуми, Мари-Анн Местр, Магне Брекке, Мохамед Бадисси, Лоран Дассо, Леонор Мира, Надир Легран, Ингрид Руменгас
Режиссер: Николь Гарсия

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Метки: видео   кино   трейлер   Бенуа Мажимель   Николя Ваньчиньски   Роксана Дюран   Кристоф Монтене   Елем Жаппен   франция   Антонио Буил   Белейна Вин   Дауда Диакате   Жюли Аллион   Мохамед Мактуми   Мари-Анн Местр   Магне Брекке   Мохамед Бадисси   Лоран Дассо   Леонор Мира   Надир Легран   Ингрид Руменгас   Николь Гарсия   2020   фильм   Пьер Нине   драмы   Стэйси Мартин   триллеры   Грегуар Колен   
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bigmazy1 Час назад
Этот фильм реально задолбал !!!! Кабельное тедевидение - 1раз в неделю СТАБИЛЬНО!!!
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