Трейлер фильма Любовники (2020)

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Лиза и Симон молоды, прекрасны и безмерно счастливы, но роковые обстоятельства разрушают идиллию. Симон становится преступником поневоле. Он вынужден бежать, разорвав связь с возлюбленной. Спустя три года напрасных ожиданий Лиза выходит замуж. Вместе с мужем она отправляется на экзотический остров в Индийском океане, где, как оказалось, скрывается ее бывший любовник.
Страна: Франция
Жанр: триллер, драма
Дата выхода в России: 17 февраля 2022
В ролях: Пьер Нине, Стэйси Мартин, Бенуа Мажимель, Николя Ваньчиньски, Роксана Дюран, Грегуар Колен, Кристоф Монтене, Елем Жаппен, Антонио Буил, Белейна Вин, Дауда Диакате, Жюли Аллион, Мохамед Мактуми, Мари-Анн Местр, Магне Брекке, Мохамед Бадисси, Лоран Дассо, Леонор Мира, Надир Легран, Ингрид Руменгас
Режиссер: Николь Гарсия
Жанр: триллер, драма
Дата выхода в России: 17 февраля 2022
В ролях: Пьер Нине, Стэйси Мартин, Бенуа Мажимель, Николя Ваньчиньски, Роксана Дюран, Грегуар Колен, Кристоф Монтене, Елем Жаппен, Антонио Буил, Белейна Вин, Дауда Диакате, Жюли Аллион, Мохамед Мактуми, Мари-Анн Местр, Магне Брекке, Мохамед Бадисси, Лоран Дассо, Леонор Мира, Надир Легран, Ингрид Руменгас
Режиссер: Николь Гарсия
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