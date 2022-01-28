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Трейлер фильма "Анчартед: На картах не значится" (2022)

Трейлер фильма "Анчартед: На картах не значится" (2022)

Автор:
28 января 2022 18:48
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   США   фильм   боевики   антонио бандерас   приключения   Марк Уолберг   Тати Габриэль   София Али   Брайан Крэнстон   Лора Алтед   Патрисия Мееден   Сара Петрик   Рубен Фляйшер   2022   Том Холланд   
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Нейтан Дрейк и Виктор «Салли» Салливан, два искателя приключений, отправляются на поиски величайшего сокровища мира. Кроме того, они надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату Нейтана.
Страна: США
Жанр: боевик, приключения
Дата выхода в России: 10 февраля 2022
В ролях: Том Холланд, Марк Уолберг, Тати Габриэль, София Али, Антонио Бандерас, Брайан Крэнстон, Лора Алтед, Патрисия Мееден, Сара Петрик
Режиссер: Рубен Фляйшер

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Метки: видео   кино   трейлер   США   фильм   боевики   антонио бандерас   приключения   Марк Уолберг   Тати Габриэль   София Али   Брайан Крэнстон   Лора Алтед   Патрисия Мееден   Сара Петрик   Рубен Фляйшер   2022   Том Холланд   
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1  комментарий
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RomaXz 2 часа назад
Не ассоциируется у меня этот актер с Нейтаном

Но серию эту люблю, так что дам фильму шанс
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