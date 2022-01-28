Трейлер фильма "Анчартед: На картах не значится" (2022)

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Нейтан Дрейк и Виктор «Салли» Салливан, два искателя приключений, отправляются на поиски величайшего сокровища мира. Кроме того, они надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату Нейтана.
Страна: США
Жанр: боевик, приключения
Дата выхода в России: 10 февраля 2022
В ролях: Том Холланд, Марк Уолберг, Тати Габриэль, София Али, Антонио Бандерас, Брайан Крэнстон, Лора Алтед, Патрисия Мееден, Сара Петрик
Режиссер: Рубен Фляйшер
Жанр: боевик, приключения
Дата выхода в России: 10 февраля 2022
В ролях: Том Холланд, Марк Уолберг, Тати Габриэль, София Али, Антонио Бандерас, Брайан Крэнстон, Лора Алтед, Патрисия Мееден, Сара Петрик
Режиссер: Рубен Фляйшер
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Метки: видео кино трейлер США фильм боевики антонио бандерас приключения Марк Уолберг Тати Габриэль София Али Брайан Крэнстон Лора Алтед Патрисия Мееден Сара Петрик Рубен Фляйшер 2022 Том Холланд
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Но серию эту люблю, так что дам фильму шанс