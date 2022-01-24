Трейлер фильма Падение Луны (2022)

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По неизвестной причине Луна вдруг сходит с орбиты и идёт на столкновение с Землёй, что провоцирует множественные катаклизмы.
Страна: США, Канада, Китай
Жанр: фантастика, боевик
Дата выхода в России: 3 февраля 2022
В ролях: Холли Берри, Джон Брэдли, Патрик Уилсон, Майкл Пенья, Дональд Сазерленд, Чарли Пламмер, Венвен Ю, Эме Иквуакор, Каролина Барчак, Ава Вейсс, Максим Рой, Стивен Богаэр, Хазел Нагент, Кэти Брейер, Джош Круддас, Крис Сэндифорд, Майя Гест, Джонатан Максвелл Силвер, Фрэнк Фиола, Мишель Грегори Дажене
Режиссер: Роланд Эммерих
Жанр: фантастика, боевик
Дата выхода в России: 3 февраля 2022
В ролях: Холли Берри, Джон Брэдли, Патрик Уилсон, Майкл Пенья, Дональд Сазерленд, Чарли Пламмер, Венвен Ю, Эме Иквуакор, Каролина Барчак, Ава Вейсс, Максим Рой, Стивен Богаэр, Хазел Нагент, Кэти Брейер, Джош Круддас, Крис Сэндифорд, Майя Гест, Джонатан Максвелл Силвер, Фрэнк Фиола, Мишель Грегори Дажене
Режиссер: Роланд Эммерих
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