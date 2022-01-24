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Трейлер фильма Падение Луны (2022)

Трейлер фильма Падение Луны (2022)

Автор:
24 января 2022 19:48
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Китай   США   Роланд Эммерих   холли берри   Джон Брэдли   Майкл Пенья   Дональд Сазерленд   Чарли Пламмер   Венвен Ю   Эме Иквуакор   Каролина Барчак   Ава Вейсс   Максим Рой   Стивен Богаэр   Хазел Нагент   Кэти Брейер   Крис Сэндифорд   Майя Гест   Джонатан Максвелл Силвер   Фрэнк Фиола   Мишель Грегори Дажене   Патрик Уилсон   фильм   боевики   фантастика   Джош Круддас   2022   Канада   
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По неизвестной причине Луна вдруг сходит с орбиты и идёт на столкновение с Землёй, что провоцирует множественные катаклизмы.
Страна: США, Канада, Китай
Жанр: фантастика, боевик
Дата выхода в России: 3 февраля 2022
В ролях: Холли Берри, Джон Брэдли, Патрик Уилсон, Майкл Пенья, Дональд Сазерленд, Чарли Пламмер, Венвен Ю, Эме Иквуакор, Каролина Барчак, Ава Вейсс, Максим Рой, Стивен Богаэр, Хазел Нагент, Кэти Брейер, Джош Круддас, Крис Сэндифорд, Майя Гест, Джонатан Максвелл Силвер, Фрэнк Фиола, Мишель Грегори Дажене
Режиссер: Роланд Эммерих

Источник:

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Метки: видео   кино   трейлер   Китай   США   Роланд Эммерих   холли берри   Джон Брэдли   Майкл Пенья   Дональд Сазерленд   Чарли Пламмер   Венвен Ю   Эме Иквуакор   Каролина Барчак   Ава Вейсс   Максим Рой   Стивен Богаэр   Хазел Нагент   Кэти Брейер   Крис Сэндифорд   Майя Гест   Джонатан Максвелл Силвер   Фрэнк Фиола   Мишель Грегори Дажене   Патрик Уилсон   фильм   боевики   фантастика   Джош Круддас   2022   Канада   
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8k
Бритва Час назад
"крокодил солнце проглотил". Боевик, фантастика.
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8k
Тудаблин Полчаса назад
вы Луну ту видели? посмотрите на небо, какая катастрофа, она же с мизинец
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5k
Olga Raudis 54 минуты назад
Очередная тупейшая и абсурднейшая антинаучная хрень
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64k
Jora Kykynaher Час назад
Опять пиндосы Землю спасли. Негритоску вижу. Надеюсь остальные два тренсгендер и бисексуал.
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