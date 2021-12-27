Трейлер фильма "Мой волк" (2021)

Восьмилетняя Виктория переезжает с отцом из города в горы. Однажды на прогулке они знакомятся с пастухом, и он дарит девочке щенка по кличке Секрет, который становится ей лучшим другом. Лишь позже семья понимает, что из этого ласкового комочка шерсти вырастет опасный хищник. Но дружба не знает границ.

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Страна: Франция

Жанр: приключения, семейный

Дата выхода в России: 6 января 2022

В ролях: Чеки Карио, Мари Жиллен, Эрик Элмоснино, Венсан Эльбаз, Шанна Кейль

Режиссер: Дени Имбер