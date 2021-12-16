FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5838 постов • 1139 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино 
Трейлер фильма "Чемпион мира" (2021)

Трейлер фильма "Чемпион мира" (2021)

Автор:
16 декабря 2021 17:17
Сообщество : Кино
Метки: СССР   видео   кино   трейлер   Виктор Сухоруков   Россия   Константин Хабенский   Иван Янковский   Владимир Вдовиченков   Виктор Добронравов   Диана Пожарская   Арсений Тополага   Алёна Ким   Фёдор Добронравов   Михаил Тройник   Алексей Сидоров   2021   фильм   драмы   Антон Богданов   Анатолий Кот   
209
1
1
Фильм о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.
Страна: Россия
Жанр: драма
Дата выхода в России: 30 декабря 2021
В ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская, Арсений Тополага, Алёна Ким, Антон Богданов, Анатолий Кот, Фёдор Добронравов, Михаил Тройник
Режиссер: Алексей Сидоров

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: СССР   видео   кино   трейлер   Виктор Сухоруков   Россия   Константин Хабенский   Иван Янковский   Владимир Вдовиченков   Виктор Добронравов   Диана Пожарская   Арсений Тополага   Алёна Ким   Фёдор Добронравов   Михаил Тройник   Алексей Сидоров   2021   фильм   драмы   Антон Богданов   Анатолий Кот   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Вася 3 часа назад
Евген! опять они !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

280541



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников
6
158
Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников
Как выглядят лопасти ветряка изнутри
6
120
Как выглядят лопасти ветряка изнутри
Набирающие популярность в сообществах
Лучшие российские фильмы ужасов, за которые не стыдно
10
30
Лучшие российские фильмы ужасов, за которые не стыдно
Почему умные и честные люди живут в бедности: еврейская пословица, которая многое объясняет
0
13
Почему умные и честные люди живут в бедности: еврейская пословица, которая многое...
Травля. Истории тех, кто не сломался
Травля. Истории тех, кто не сломался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Секрет успеха
0
0

Популярные теги
#фото#животные#интересное#СССР#приколы#Жизнь#авто аварии#Россия#новый год#подборка
#Юмор#интересно#факты#кино#дтп#история#юмора#автомобили#в мире#кот
#ватермарк#прикол#люди#картинки#Ynews#аварии#автомир#новости#забавно#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться