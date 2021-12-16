Трейлер фильма "Чемпион мира" (2021)

Фильм о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.

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Страна: Россия

Жанр: драма

Дата выхода в России: 30 декабря 2021

В ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская, Арсений Тополага, Алёна Ким, Антон Богданов, Анатолий Кот, Фёдор Добронравов, Михаил Тройник

Режиссер: Алексей Сидоров