Трейлер фильма "Чемпион мира" (2021)

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Фильм о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.
Страна: Россия
Жанр: драма
Дата выхода в России: 30 декабря 2021
В ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская, Арсений Тополага, Алёна Ким, Антон Богданов, Анатолий Кот, Фёдор Добронравов, Михаил Тройник
Режиссер: Алексей Сидоров
Жанр: драма
Дата выхода в России: 30 декабря 2021
В ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская, Арсений Тополага, Алёна Ким, Антон Богданов, Анатолий Кот, Фёдор Добронравов, Михаил Тройник
Режиссер: Алексей Сидоров
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Метки: СССР видео кино трейлер Виктор Сухоруков Россия Константин Хабенский Иван Янковский Владимир Вдовиченков Виктор Добронравов Диана Пожарская Арсений Тополага Алёна Ким Фёдор Добронравов Михаил Тройник Алексей Сидоров 2021 фильм драмы Антон Богданов Анатолий Кот
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