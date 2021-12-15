Трейлер мультфильма "Три богатыря и конь на троне" (2021)

Как всегда, конь Юлий вляпался в историю. А заодно и Князю удружил — они случайно поменялись телами, конечно, не без помощи старой знакомой — Бабы Яги и небольшого колдовства. Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а Князь пашет поле. Вот такие игры престолов. Но долго так продолжаться не может, отечество в опасности! И как всегда, за дело берутся три богатыря.

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Страна: Россия

Жанр: комедия, приключения

Дата выхода в России: 30 декабря 2021

В ролях: Олег Куликович, Дмитрий Высоцкий, Валерий Соловьев, Сергей Маковецкий, Дмитрий Быковский-Ромашов, Анатолий Петров, Елизавета Боярская

Режиссер: Дарина Шмидт, Константин Феоктистов