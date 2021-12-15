Трейлер фильма "Снегурочка против всех" (2021)

Дед Мороз переселяет душу Евгения в тело своей Снегурочки. Теперь в образе дедушкиной помощницы Васину придется разносить подарки всем тем, кого он обидел, унизил или оскорбил, посмотреть на себя со стороны и проверить, похожа ли его жизнь и жизнь его семьи на сказку, которую Евгений себе рисовал.



Страна: Россия

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 30 декабря 2021

В ролях: Павел Воля, Надежда Сысоева, Виталий Хаев, Мария Пирогова, Павел Ворожцов, Настасья Самбурская, Оскар Кучера, Анжелика Каширина, Юрий Грубник, Анна Исайкина, Анна Антонова, Савелий Кудряшов, Александра Булычёва

Режиссер: Полина Ануфриева