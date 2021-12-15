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Трейлер фильма "Снегурочка против всех" (2021)

Трейлер фильма "Снегурочка против всех" (2021)

Автор:
15 декабря 2021 16:12
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Полина Ануфриева   павел воля   Виталий Хаев   Россия   Мария Пирогова   Павел Ворожцов   Настасья Самбурская   Оскар Кучера   Анжелика Каширина   Юрий Грубник   Анна Исайкина   Анна Антонова   Савелий Кудряшов   Александра Булычёва   Надежда Сысоева   2021   фильм   комедии   
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Главные качества 45-летнего бизнесмена Евгения Васина — гениальный ум, благодаря которому он разбогател, и отвратительный характер, превращающий жизнь родных и подчиненных бизнесмена в самый настоящий ад. В новогоднюю ночь Васин сбивает на автомобиле Деда Мороза и вместо того, чтобы оказать помощь, крадет елку и уезжает. Наказание неминуемо.
Дед Мороз переселяет душу Евгения в тело своей Снегурочки. Теперь в образе дедушкиной помощницы Васину придется разносить подарки всем тем, кого он обидел, унизил или оскорбил, посмотреть на себя со стороны и проверить, похожа ли его жизнь и жизнь его семьи на сказку, которую Евгений себе рисовал.

Страна: Россия
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 30 декабря 2021
В ролях: Павел Воля, Надежда Сысоева, Виталий Хаев, Мария Пирогова, Павел Ворожцов, Настасья Самбурская, Оскар Кучера, Анжелика Каширина, Юрий Грубник, Анна Исайкина, Анна Антонова, Савелий Кудряшов, Александра Булычёва
Режиссер: Полина Ануфриева

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Метки: видео   кино   трейлер   Полина Ануфриева   павел воля   Виталий Хаев   Россия   Мария Пирогова   Павел Ворожцов   Настасья Самбурская   Оскар Кучера   Анжелика Каширина   Юрий Грубник   Анна Исайкина   Анна Антонова   Савелий Кудряшов   Александра Булычёва   Надежда Сысоева   2021   фильм   комедии   
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geminisf Час назад
Работёнки для Евгения прибавилось. Нам на радость.

*Евгений Владимирович Баженов ака BadComedian
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