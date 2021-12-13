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Трейлер фильма "Разыскивается Санта!" (2020)

Трейлер фильма "Разыскивается Санта!" (2020)

Автор:
13 декабря 2021 17:41
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   италия   2020   фильм   комедии   Эдоардо Мария Фальконе   Марко Джаллини   Джиджи Пройетти   Барбара Рончи   Антонио Жерарди   Алис Адаму   Лучия Батасса   
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Накануне Рождества не слишком удачливый вор Этторе влезает в дом к одинокому старику, в надежде поправить свое незавидное материальное положение. Однако в его огромной вилле он не находит ничего сколь-нибудь ценного, кроме залежей детских игрушек. Сам же старик уверяет его, что он не кто иной, как настоящий Санта Клаус.
Страна: Италия
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 23 декабря 2021
В ролях: Марко Джаллини, Джиджи Пройетти, Барбара Рончи, Антонио Жерарди, Алис Адаму, Лучия Батасса
Режиссер: Эдоардо Мария Фальконе

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Метки: видео   кино   трейлер   италия   2020   фильм   комедии   Эдоардо Мария Фальконе   Марко Джаллини   Джиджи Пройетти   Барбара Рончи   Антонио Жерарди   Алис Адаму   Лучия Батасса   
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