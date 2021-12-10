Трейлер фильма "10 дней с Сантой" (2020)

Карло, Джулия и трое их детей отправляются в Швецию на рождественские каникулы. По пути они случайно сбивают на машине странного человека, одетого как Санта-Клаус, и решают подвезти его до ближайшего города. Но у незнакомца свои планы на то, как провести это Рождество, и отделаться от него теперь не так-то просто.

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Страна: Италия

Жанр: комедия, семейный

Дата выхода в России: 30 декабря 2021

В ролях: Фабио Де Луиджи, Валентина Лодовини, Диего Абатантуоно, Анджелика Элли, Бьянка Узаи, Маттео Кастелуччи, Мелисса Анна Бартолини, Анна Далтон, Марко Маттео Донат-Каттин, Амели Икузве Фасолини, Нана Фунабики, Мартина Галлетта, Балкисса Соули Майга, Маттео Пагани, Кьяра Паццалья, Никколо Тредезе

Режиссер: Алессандро Дженовези