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Трейлер фильма "10 дней с Сантой" (2020)

Трейлер фильма "10 дней с Сантой" (2020)

Автор:
10 декабря 2021 18:03
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   италия   Алессандро Дженовези   Фабио Де Луиджи   Валентина Лодовини   2020   Анджелика Элли   Маттео Кастелуччи   фильм   комедии   семейный   Диего Абатантуоно   Бьянка Узаи   Мелисса Анна Бартолини   Анна Далтон   Марко Маттео Донат-Каттин   Амели Икузве Фасолини   Нана Фунабики   Мартина Галлетта   Балкисса Соули Майга   Маттео Пагани   Кьяра Паццалья   Никколо Тредезе   
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Карло, Джулия и трое их детей отправляются в Швецию на рождественские каникулы. По пути они случайно сбивают на машине странного человека, одетого как Санта-Клаус, и решают подвезти его до ближайшего города. Но у незнакомца свои планы на то, как провести это Рождество, и отделаться от него теперь не так-то просто.
Страна: Италия
Жанр: комедия, семейный
Дата выхода в России: 30 декабря 2021
В ролях: Фабио Де Луиджи, Валентина Лодовини, Диего Абатантуоно, Анджелика Элли, Бьянка Узаи, Маттео Кастелуччи, Мелисса Анна Бартолини, Анна Далтон, Марко Маттео Донат-Каттин, Амели Икузве Фасолини, Нана Фунабики, Мартина Галлетта, Балкисса Соули Майга, Маттео Пагани, Кьяра Паццалья, Никколо Тредезе
Режиссер: Алессандро Дженовези

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Метки: видео   кино   трейлер   италия   Алессандро Дженовези   Фабио Де Луиджи   Валентина Лодовини   2020   Анджелика Элли   Маттео Кастелуччи   фильм   комедии   семейный   Диего Абатантуоно   Бьянка Узаи   Мелисса Анна Бартолини   Анна Далтон   Марко Маттео Донат-Каттин   Амели Икузве Фасолини   Нана Фунабики   Мартина Галлетта   Балкисса Соули Майга   Маттео Пагани   Кьяра Паццалья   Никколо Тредезе   
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