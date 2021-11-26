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Трейлер фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы" (2021)

Трейлер фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы" (2021)

Автор:
26 ноября 2021 19:12
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Россия   2021   Виктор Хориняк   фильм   приключения   Елена Валюшкина   Мила Сивацкая   елена яковлева   Константин Лавроненко   Анка Бессонова   Сергей Бурунов   Гарик Харламов   Юрий Цурило   Владислав Ветров   филипп киркоров   Евгений Дятлов   Кирилл Зайцев   Екатерина Вилкова   Дмитрий Дьяченко   Тимофей Трибунцев   
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Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, и теперь все Белогорье готовится к пиру на весь мир: Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу, решая типичные для почти любой пары молодоженов проблемы. В каком платье пойти под венец невесте? Кольца — простые или волшебные? В самый разгар приготовлений к празднику зло снова напоминает о себе: Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве.
Москва для жителей Белогорья — волшебный мир, в котором люди перемещаются на странных колесницах, разговаривают с плоскими дощечками и не в состоянии отличить настоящую магию от дешевой детской игрушки. Но, как выясняется, и в этом мире, бок о бок с обычными людьми, неплохо устроились герои старых сказок, и с их помощью у Ивана есть шанс окончательно победить древнюю Тьму.

Страна: Россия
Жанр: приключения
Дата выхода в России: 23 декабря 2021
В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Тимофей Трибунцев, Елена Валюшкина, Анка Бессонова, Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Юрий Цурило, Владислав Ветров, Филипп Киркоров, Евгений Дятлов, Екатерина Вилкова, Кирилл Зайцев
Режиссер: Дмитрий Дьяченко

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Метки: видео   кино   трейлер   Россия   2021   Виктор Хориняк   фильм   приключения   Елена Валюшкина   Мила Сивацкая   елена яковлева   Константин Лавроненко   Анка Бессонова   Сергей Бурунов   Гарик Харламов   Юрий Цурило   Владислав Ветров   филипп киркоров   Евгений Дятлов   Кирилл Зайцев   Екатерина Вилкова   Дмитрий Дьяченко   Тимофей Трибунцев   
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