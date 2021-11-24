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Трейлер фильма "Матрица: Воскрешение" (2021)

Трейлер фильма "Матрица: Воскрешение" (2021)

Автор:
24 ноября 2021 17:14
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   Кристина Риччи   фильм   боевики   фантастика   Яхья Абдул-Матин II   Йен Пири   Лана Вачовски   киану ривз   Кэрри-Энн Мосс   Джонатан Грофф   Джессика Хэнвик   Приянка Чопра   Джада Пинкетт Смит   нил патрик харрис   Эллен Холлман   Брайн Дж. Смит   Макс Римельт   Ламбер Вильсон   Эндрю Колдуэлл   Эрендира Ибарра   Дэниэл Бернард   Клэйтон Уотсон   
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Фильм продолжает историю избранного по имени Нео, сумевшего обуздать коварный искусственный интеллект, использовавший человеческую расу в качестве источника энергии, и заполнявший их сознание во время роста реальными иллюзиями.
Страна: США
Жанр: фантастика, боевик
Дата выхода в России: 16 декабря 2021
В ролях: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джонатан Грофф, Джессика Хэнвик, Приянка Чопра, Джада Пинкетт Смит, Нил Патрик Харрис, Эллен Холлман, Яхья Абдул-Матин II, Брайн Дж. Смит, Макс Римельт, Ламбер Вильсон, Эндрю Колдуэлл, Эрендира Ибарра, Дэниэл Бернард, Клэйтон Уотсон, Кристина Риччи, Йен Пири
Режиссер: Лана Вачовски

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Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   Кристина Риччи   фильм   боевики   фантастика   Яхья Абдул-Матин II   Йен Пири   Лана Вачовски   киану ривз   Кэрри-Энн Мосс   Джонатан Грофф   Джессика Хэнвик   Приянка Чопра   Джада Пинкетт Смит   нил патрик харрис   Эллен Холлман   Брайн Дж. Смит   Макс Римельт   Ламбер Вильсон   Эндрю Колдуэлл   Эрендира Ибарра   Дэниэл Бернард   Клэйтон Уотсон   
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23k
Ваня 2 часа назад
ну не знаю, что-то меня сомнения терзают...
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Артур Будкин Час назад
Вачовские уже давно "свернули не туда"
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10k
Олегbl4 Час назад
Надо было на первой "матрице" заканчивать...
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azuver Час назад
Посмотрим,потом оценим.
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