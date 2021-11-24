Трейлер фильма "Матрица: Воскрешение" (2021)

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Фильм продолжает историю избранного по имени Нео, сумевшего обуздать коварный искусственный интеллект, использовавший человеческую расу в качестве источника энергии, и заполнявший их сознание во время роста реальными иллюзиями.
Страна: США
Жанр: фантастика, боевик
Дата выхода в России: 16 декабря 2021
В ролях: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джонатан Грофф, Джессика Хэнвик, Приянка Чопра, Джада Пинкетт Смит, Нил Патрик Харрис, Эллен Холлман, Яхья Абдул-Матин II, Брайн Дж. Смит, Макс Римельт, Ламбер Вильсон, Эндрю Колдуэлл, Эрендира Ибарра, Дэниэл Бернард, Клэйтон Уотсон, Кристина Риччи, Йен Пири
Режиссер: Лана Вачовски
Жанр: фантастика, боевик
Дата выхода в России: 16 декабря 2021
В ролях: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джонатан Грофф, Джессика Хэнвик, Приянка Чопра, Джада Пинкетт Смит, Нил Патрик Харрис, Эллен Холлман, Яхья Абдул-Матин II, Брайн Дж. Смит, Макс Римельт, Ламбер Вильсон, Эндрю Колдуэлл, Эрендира Ибарра, Дэниэл Бернард, Клэйтон Уотсон, Кристина Риччи, Йен Пири
Режиссер: Лана Вачовски
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