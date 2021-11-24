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Трейлер мультфильма "Зверопой 2" (2021)

Трейлер мультфильма "Зверопой 2" (2021)

Автор:
24 ноября 2021 16:57
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   фильм   сша   франция   2021   мультфильм   комедии   Ник Кролл   приключения   мюзикл   семейный   Гарт Дженнингс   скарлетт йоханссон   Мэттью МакКонахи   Тэрон Эджертон   Риз Уизерспун   Боно   Эрик Андре   Фаррелл Уильямс   Летишиа Райт   Челси Перетти   Тори Келли   Гарт Дженнингс   Адам Бакстон   Бобби Каннавале   Япония   
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Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у тебя лапки. Еще сложнее, когда твоя верная помощница древнее печатной машинки. И совсем весело, когда твоя труппа — это танцующий без остановки пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница, верзила-гангстер и многодетная мама, чьи дети — поросята в прямом смысле слова. Рецепт успеха прост — рвануть в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и взорвать сцену новым шоу.
Страна: Франция, Япония, США
Жанр: комедия, приключения, мюзикл, семейный
Дата выхода в России: 23 декабря 2021
В ролях: Мэттью Макконахи, Тэрон Эджертон, Риз Уизерспун, Ник Кролл, Скарлетт Йоханссон, Бобби Каннавале, Боно, Эрик Андре, Фаррелл Уильямс, Летишиа Райт, Челси Перетти, Тори Келли, Гарт Дженнингс, Адам Бакстон
Режиссер: Гарт Дженнингс

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Метки: видео   кино   фильм   сша   франция   2021   мультфильм   комедии   Ник Кролл   приключения   мюзикл   семейный   Гарт Дженнингс   скарлетт йоханссон   Мэттью МакКонахи   Тэрон Эджертон   Риз Уизерспун   Боно   Эрик Андре   Фаррелл Уильямс   Летишиа Райт   Челси Перетти   Тори Келли   Гарт Дженнингс   Адам Бакстон   Бобби Каннавале   Япония   
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7k
Alexandr Barhudarov Час назад
Расистский мульт ..... Куда активисты смотрят?
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Владимир 58 минут назад
Интересно. Первый мульт очень понравился, надеюсь второй будет не хуже.
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