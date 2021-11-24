Трейлер мультфильма "Зверопой 2" (2021)

Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у тебя лапки. Еще сложнее, когда твоя верная помощница древнее печатной машинки. И совсем весело, когда твоя труппа — это танцующий без остановки пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница, верзила-гангстер и многодетная мама, чьи дети — поросята в прямом смысле слова. Рецепт успеха прост — рвануть в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и взорвать сцену новым шоу.

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Страна: Франция, Япония, США

Жанр: комедия, приключения, мюзикл, семейный

Дата выхода в России: 23 декабря 2021

В ролях: Мэттью Макконахи, Тэрон Эджертон, Риз Уизерспун, Ник Кролл, Скарлетт Йоханссон, Бобби Каннавале, Боно, Эрик Андре, Фаррелл Уильямс, Летишиа Райт, Челси Перетти, Тори Келли, Гарт Дженнингс, Адам Бакстон

Режиссер: Гарт Дженнингс