Трейлер фильма "Вестсайдская история" (2021)

120
1
1
Двукратный лауреат премии «Оскар», легендарный режиссёр Стивен Спилберг представляет свою интерпретацию знаменитого мюзикла 1961 года. Бессмертная музыка композитора Леонарда Бернстайна и выверенная хореография переносят на большой экран историю противостояния двух нью-йоркских уличных банд, и рассказывают о невозможной любви юноши и девушки из двух враждебных группировок.
Страна: США, Испания
Жанр: мюзикл, драма, мелодрама, криминал
Дата выхода в России: 9 декабря 2021
В ролях: Рэйчел Зеглер, Рита Морено, Энсел Эльгорт, Кори Столл, Брайан Д'Арси Джеймс, Майкл Фейст, Изабель Ана, Давид Альварес, Джош Андрес Ривера, Ариана ДеБозе, Талия Райдер, Джейми Харрис, Кертисс Кук, Кевин Школак, Палома Гарсиа Ли, Кайл Коффман, Майкл Яконо, Майк Массимино, Рита Дюран, Майк Фэйст, Мэдди Зиглер, Андреа Бёрнс
Режиссер: Стивен Спилберг
Жанр: мюзикл, драма, мелодрама, криминал
Дата выхода в России: 9 декабря 2021
В ролях: Рэйчел Зеглер, Рита Морено, Энсел Эльгорт, Кори Столл, Брайан Д'Арси Джеймс, Майкл Фейст, Изабель Ана, Давид Альварес, Джош Андрес Ривера, Ариана ДеБозе, Талия Райдер, Джейми Харрис, Кертисс Кук, Кевин Школак, Палома Гарсиа Ли, Кайл Коффман, Майкл Яконо, Майк Массимино, Рита Дюран, Майк Фэйст, Мэдди Зиглер, Андреа Бёрнс
Режиссер: Стивен Спилберг
Источник:
Метки: видео кино трейлер сша 2021 фильм Рэйчел Зеглер Рита Морено Энсел Эльгорт Брайан Д'Арси Джеймс Майкл Фейст Изабель Ана Давид Альварес Джош Андрес Ривера Ариана ДеБозе Талия Райдер Джейми Харрис Кертисс Кук Кевин Школак Палома Гарсиа Ли Кайл Коффман Майк Массимино Рита Дюран Майк Фэйст Мэдди Зиглер Андреа Бёрнс стивен спилберг мелодрамы Кори Столл мюзикл Майкл Яконо криминальный драма испания
14
Понравилось14
Новости партнёров