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Трейлер фильма "Охотники за привидениями: Наследники" (2021)

Трейлер фильма "Охотники за привидениями: Наследники" (2021)

Автор:
18 ноября 2021 15:18
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Маккенна Грейс   сша   2021   Кэрри Кун   Пол Радд   Финн Вулфард   Энни Поттс   Сигурни Уивер   дэн эйкройд   Боким Вудбайн   Эрни Хадсон   Оливер Купер   Сидней Маи Диас   Селесте О'Коннор   Логан Ким   Шелби Янг   Сара Наточенни   Полина Алексис   Джейсон Райтман   фильм   боевики   комедии   приключения   мистика   билл мюррей   
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Продолжение культовой франшизы от продюсера Айвена Райтмана, создателя вселенной «Охотников за привидениями». По сюжету, после переезда в маленький городок двое подростков вместе с мамой узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями, и их дедушка оставил им загадочное наследство.
Страна: США
Жанр: комедия, боевик, фантастика, мистика
Дата выхода в России:
В ролях: Кэрри Кун, Маккенна Грейс, Пол Радд, Финн Вулфард, Билл Мюррей, Энни Поттс, Сигурни Уивер, Дэн Эйкройд, Боким Вудбайн, Эрни Хадсон, Оливер Купер, Сидней Маи Диас, Селесте О'Коннор, Логан Ким, Шелби Янг, Сара Наточенни, Полина Алексис
Режиссер: Джейсон Райтман

Источник:

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Метки: видео   кино   трейлер   Маккенна Грейс   сша   2021   Кэрри Кун   Пол Радд   Финн Вулфард   Энни Поттс   Сигурни Уивер   дэн эйкройд   Боким Вудбайн   Эрни Хадсон   Оливер Купер   Сидней Маи Диас   Селесте О'Коннор   Логан Ким   Шелби Янг   Сара Наточенни   Полина Алексис   Джейсон Райтман   фильм   боевики   комедии   приключения   мистика   билл мюррей   
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