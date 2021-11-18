Трейлер фильма "Охотники за привидениями: Наследники" (2021)

148
1
1
Продолжение культовой франшизы от продюсера Айвена Райтмана, создателя вселенной «Охотников за привидениями». По сюжету, после переезда в маленький городок двое подростков вместе с мамой узнают, что их семья связана с охотниками за привидениями, и их дедушка оставил им загадочное наследство.
Страна: США
Жанр: комедия, боевик, фантастика, мистика
Дата выхода в России:
В ролях: Кэрри Кун, Маккенна Грейс, Пол Радд, Финн Вулфард, Билл Мюррей, Энни Поттс, Сигурни Уивер, Дэн Эйкройд, Боким Вудбайн, Эрни Хадсон, Оливер Купер, Сидней Маи Диас, Селесте О'Коннор, Логан Ким, Шелби Янг, Сара Наточенни, Полина Алексис
Режиссер: Джейсон Райтман
Жанр: комедия, боевик, фантастика, мистика
Дата выхода в России:
В ролях: Кэрри Кун, Маккенна Грейс, Пол Радд, Финн Вулфард, Билл Мюррей, Энни Поттс, Сигурни Уивер, Дэн Эйкройд, Боким Вудбайн, Эрни Хадсон, Оливер Купер, Сидней Маи Диас, Селесте О'Коннор, Логан Ким, Шелби Янг, Сара Наточенни, Полина Алексис
Режиссер: Джейсон Райтман
Источник:
Метки: видео кино трейлер Маккенна Грейс сша 2021 Кэрри Кун Пол Радд Финн Вулфард Энни Поттс Сигурни Уивер дэн эйкройд Боким Вудбайн Эрни Хадсон Оливер Купер Сидней Маи Диас Селесте О'Коннор Логан Ким Шелби Янг Сара Наточенни Полина Алексис Джейсон Райтман фильм боевики комедии приключения мистика билл мюррей
13
Понравилось13
Новости партнёров