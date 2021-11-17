Трейлер фильма "БУМЕРанг" (2020)

Долг нужно во что бы то ни стало забрать, так как для Эдика это вопрос принципа, прощать других – не в его правилах. Он решает, что Петрович будет работать на него бесплатно. Ведь Эдик имеет на это полное право, он — настоящий хозяин жизни. Или ему только так кажется, и всё может измениться в любую секунду и перевернуться с точностью до наоборот?



Страна: Россия

Жанр: комедия, криминал

Дата выхода в России: 2 декабря 2021

В ролях: Тимофей Трибунцев, Дмитрий Нагиев, Владимир Сычев, Елена Север, Роман Мадянов, Светлана Устинова

Режиссер: Петр Буслов