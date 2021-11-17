Трейлер фильма "БУМЕРанг" (2020)

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Богатый владелец фармацевтического бизнеса Эдик привык управлять и контролировать. Но судьба преподносит ему неожиданный сюрприз. Решивший попрощаться с жизнью безработный художник Петрович падает с крыши высотки на новенькую дорогую машину бизнесмена. Стоит ли жалкая жизнь неудачника таких денег? Тем более, что он никогда не сможет их вернуть.
Долг нужно во что бы то ни стало забрать, так как для Эдика это вопрос принципа, прощать других – не в его правилах. Он решает, что Петрович будет работать на него бесплатно. Ведь Эдик имеет на это полное право, он — настоящий хозяин жизни. Или ему только так кажется, и всё может измениться в любую секунду и перевернуться с точностью до наоборот?
Страна: Россия
Жанр: комедия, криминал
Дата выхода в России: 2 декабря 2021
В ролях: Тимофей Трибунцев, Дмитрий Нагиев, Владимир Сычев, Елена Север, Роман Мадянов, Светлана Устинова
Режиссер: Петр Буслов
Страна: Россия
Жанр: комедия, криминал
Дата выхода в России: 2 декабря 2021
В ролях: Тимофей Трибунцев, Дмитрий Нагиев, Владимир Сычев, Елена Север, Роман Мадянов, Светлана Устинова
Режиссер: Петр Буслов
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Метки: видео кино трейлер Петр Буслов Елена Север Роман Мадянов Светлана Устинова Россия Владимир Сычев 2020 фильм комедии криминальный Дмитрий Нагиев Тимофей Трибунцев
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