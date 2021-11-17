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Трейлер фильма "БУМЕРанг" (2020)

Трейлер фильма "БУМЕРанг" (2020)

Автор:
17 ноября 2021 13:38
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Петр Буслов   Елена Север   Роман Мадянов   Светлана Устинова   Россия   Владимир Сычев   2020   фильм   комедии   криминальный   Дмитрий Нагиев   Тимофей Трибунцев   
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Богатый владелец фармацевтического бизнеса Эдик привык управлять и контролировать. Но судьба преподносит ему неожиданный сюрприз. Решивший попрощаться с жизнью безработный художник Петрович падает с крыши высотки на новенькую дорогую машину бизнесмена. Стоит ли жалкая жизнь неудачника таких денег? Тем более, что он никогда не сможет их вернуть.
Долг нужно во что бы то ни стало забрать, так как для Эдика это вопрос принципа, прощать других – не в его правилах. Он решает, что Петрович будет работать на него бесплатно. Ведь Эдик имеет на это полное право, он — настоящий хозяин жизни. Или ему только так кажется, и всё может измениться в любую секунду и перевернуться с точностью до наоборот?

Страна: Россия
Жанр: комедия, криминал
Дата выхода в России: 2 декабря 2021
В ролях: Тимофей Трибунцев, Дмитрий Нагиев, Владимир Сычев, Елена Север, Роман Мадянов, Светлана Устинова
Режиссер: Петр Буслов

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Метки: видео   кино   трейлер   Петр Буслов   Елена Север   Роман Мадянов   Светлана Устинова   Россия   Владимир Сычев   2020   фильм   комедии   криминальный   Дмитрий Нагиев   Тимофей Трибунцев   
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ValdemarNaftulievich 2 часа назад
Ждём новый рингтон на Нокию
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Wadim 16 минут назад
раньше было лучше
Ссылка www.youtube.com
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186
ton 56 минут назад
Эх, Петя-Петя (Буслов)
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