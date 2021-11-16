Трейлер фильма "День мертвых" (2021)

В родительскую субботу — день памяти предков — мать и сын отправляются в путешествие. Путь неблизкий: за день им нужно успеть навестить пять кладбищ. По дороге они пытаются разобраться в вечном вопросе отношений отцов и детей.

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Страна: Россия

Жанр: драма

Дата выхода в России: 2 декабря 2021

В ролях: Александр Паль, Агриппина Стеклова

Режиссер: Виктор Рыжаков