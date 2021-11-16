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Трейлер фильма "Дом Gucci" (2021)

Трейлер фильма "Дом Gucci" (2021)

Автор:
16 ноября 2021 14:33
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Мэдэлина Геня   Мехди Неббу   Алексия Мюррэй   Эдуар Филиппонна   Андреа Пьедимонте   Лука Чиковани   Флоранс Эндрюс   Миа Макговерн Заини   Марио Опинато   сша   Адам Драйвер   2021   фильм   сальма хайек   драмы   триллеры   Ридли Скотт   леди гага   джаред лето   Аль Пачино   Джереми Айронс   Камилла Коттен   Джек Хьюстон   Рив Карни   Юссуф Керкур   Винсент Риотта   
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Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно. Синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятьем. Шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира.
Страна: США
Жанр: триллер, драма
Дата выхода в России: 2 декабря 2021
В ролях: Адам Драйвер, Леди Гага, Джаред Лето, Сальма Хайек, Аль Пачино, Джереми Айронс, Камилла Коттен, Джек Хьюстон, Рив Карни, Юссуф Керкур, Винсент Риотта, Мэдэлина Геня, Мехди Неббу, Алексия Мюррэй, Эдуар Филиппонна, Андреа Пьедимонте, Лука Чиковани, Флоранс Эндрюс, Миа Макговерн Заини, Марио Опинато
Режиссер: Ридли Скотт

Источник:

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Метки: видео   кино   трейлер   Мэдэлина Геня   Мехди Неббу   Алексия Мюррэй   Эдуар Филиппонна   Андреа Пьедимонте   Лука Чиковани   Флоранс Эндрюс   Миа Макговерн Заини   Марио Опинато   сша   Адам Драйвер   2021   фильм   сальма хайек   драмы   триллеры   Ридли Скотт   леди гага   джаред лето   Аль Пачино   Джереми Айронс   Камилла Коттен   Джек Хьюстон   Рив Карни   Юссуф Керкур   Винсент Риотта   
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