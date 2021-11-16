Трейлер фильма "Дом Gucci" (2021)

Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно. Синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятьем. Шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира.

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Страна: США

Жанр: триллер, драма

Дата выхода в России: 2 декабря 2021

В ролях: Адам Драйвер, Леди Гага, Джаред Лето, Сальма Хайек, Аль Пачино, Джереми Айронс, Камилла Коттен, Джек Хьюстон, Рив Карни, Юссуф Керкур, Винсент Риотта, Мэдэлина Геня, Мехди Неббу, Алексия Мюррэй, Эдуар Филиппонна, Андреа Пьедимонте, Лука Чиковани, Флоранс Эндрюс, Миа Макговерн Заини, Марио Опинато

Режиссер: Ридли Скотт