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Трейлер фильма "Триумф" (2021)

Трейлер фильма "Триумф" (2021)

Автор:
15 ноября 2021 14:54
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   драмы   спорт   АрДжей Митти   Колтон Хейнс   Джонатон Шех   Грейс Виктория Кокс   Хосе Йенке   Джон Ньюберг   Мэдди Кимри   Ригас Фленори   Джеффри Уилкерсон   Кортни Хансен   Камрин Бойд   Алли Саттон Хеткоут   Лейсиан Каррьер   Джош Шерер   Майкл Ди Коффи   Джон Клофайн   Лиза Ноэль   Сидни Белл   Курстан Бак   Бретт Леонард   Мэри Луиза Эдвардс   
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Молодой Майк страдает легкой формой церебрального паралича. Вся его жизнь - это постоянное неприятие его обществом, как личности и полноценного человека. Благодаря занятиям по вольной борьбе, которые становятся смыслом жизни, и вере тренера, Майк обретает силу духа и идет навстречу к мечте, преодолевая негативное мнение окружающих. Сможет ли Майк показать, на что способен – прежде всего самому себе? Ведь вся его жизнь – борьба.
История, основанная на реальных событиях, о том, как вольная борьба помогает преодолеть любые страхи и раскрывает истинную силу и потенциал человека.

Страна: США
Жанр:спорт, драма
Дата выхода в России: 25 ноября 2021
В ролях: АрДжей Митти, Колтон Хейнс, Джонатон Шех, Грейс Виктория Кокс, Хосе Йенке, Джон Ньюберг, Мэдди Кимри, Ригас Фленори, Джеффри Уилкерсон, Кортни Хансен, Камрин Бойд, Алли Саттон Хеткоут, Лейсиан Каррьер, Джош Шерер, Майкл Ди Коффи, Джон Клофайн, Лиза Ноэль, Сидни Белл, Курстан Бак, Мэри Луиза Эдвардс
Режиссер: Бретт Леонард

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Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   драмы   спорт   АрДжей Митти   Колтон Хейнс   Джонатон Шех   Грейс Виктория Кокс   Хосе Йенке   Джон Ньюберг   Мэдди Кимри   Ригас Фленори   Джеффри Уилкерсон   Кортни Хансен   Камрин Бойд   Алли Саттон Хеткоут   Лейсиан Каррьер   Джош Шерер   Майкл Ди Коффи   Джон Клофайн   Лиза Ноэль   Сидни Белл   Курстан Бак   Бретт Леонард   Мэри Луиза Эдвардс   
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