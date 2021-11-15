Трейлер фильма "Триумф" (2021)

Молодой Майк страдает легкой формой церебрального паралича. Вся его жизнь - это постоянное неприятие его обществом, как личности и полноценного человека. Благодаря занятиям по вольной борьбе, которые становятся смыслом жизни, и вере тренера, Майк обретает силу духа и идет навстречу к мечте, преодолевая негативное мнение окружающих. Сможет ли Майк показать, на что способен – прежде всего самому себе? Ведь вся его жизнь – борьба.

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История, основанная на реальных событиях, о том, как вольная борьба помогает преодолеть любые страхи и раскрывает истинную силу и потенциал человека.



Страна: США

Жанр:спорт, драма

Дата выхода в России: 25 ноября 2021

В ролях: АрДжей Митти, Колтон Хейнс, Джонатон Шех, Грейс Виктория Кокс, Хосе Йенке, Джон Ньюберг, Мэдди Кимри, Ригас Фленори, Джеффри Уилкерсон, Кортни Хансен, Камрин Бойд, Алли Саттон Хеткоут, Лейсиан Каррьер, Джош Шерер, Майкл Ди Коффи, Джон Клофайн, Лиза Ноэль, Сидни Белл, Курстан Бак, Мэри Луиза Эдвардс

Режиссер: Бретт Леонард