Трейлер фильма "Черная месса" (2021)

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Вернувшись после смерти матери в дом детства, журналистка Кармен открывает фамильную тайну, которую её семья хранила поколениями.
Страна: Мексика
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 25 ноября 2021
В ролях: Камила Соди, Хуан Пабло Кастанеда, Ана Сильвия Гарса, Хуан Карлос Коломбо, Люси
Паэс
Режиссер: Родриго Фьяллега
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 25 ноября 2021
В ролях: Камила Соди, Хуан Пабло Кастанеда, Ана Сильвия Гарса, Хуан Карлос Коломбо, Люси
Паэс
Режиссер: Родриго Фьяллега
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Метки: видео кино трейлер мексика 2021 фильм ужасы Камила Соди Хуан Пабло Кастанеда Ана Сильвия Гарса Хуан Карлос Коломбо Люси Паэс Родриго Фьяллега
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