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Трейлер фильма "Черная месса" (2021)

Трейлер фильма "Черная месса" (2021)

Автор:
15 ноября 2021 14:01
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   мексика   2021   фильм   ужасы   Камила Соди   Хуан Пабло Кастанеда   Ана Сильвия Гарса   Хуан Карлос Коломбо   Люси Паэс   Родриго Фьяллега   
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Вернувшись после смерти матери в дом детства, журналистка Кармен открывает фамильную тайну, которую её семья хранила поколениями.
Страна: Мексика
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 25 ноября 2021
В ролях: Камила Соди, Хуан Пабло Кастанеда, Ана Сильвия Гарса, Хуан Карлос Коломбо, Люси
Паэс
Режиссер: Родриго Фьяллега

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Метки: видео   кино   трейлер   мексика   2021   фильм   ужасы   Камила Соди   Хуан Пабло Кастанеда   Ана Сильвия Гарса   Хуан Карлос Коломбо   Люси Паэс   Родриго Фьяллега   
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