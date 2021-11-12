Трейлер мультфильма "Энканто"

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Семья Мадригалов живет в спрятанном в горах Колумбии волшебном доме, расположенном в чудесном и очаровательном уголке под названием Энканто. Каждого ребёнка в семье Мадригалов магия этого места благословила уникальным даром — от суперсилы до способности исцелять. Увы, магия обошла стороной одну лишь юную Мирабель. Обнаружив, что магия Энканто находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей семьи.
Страна: США
Жанр: семейный, фэнтези, комедия, приключения, мюзикл
Дата выхода в России: 25 ноября 2021
В ролях: Стефани Беатрис, Алан Тьюдик, Мария Сесилия Ботеро, Анджи Сепеда, Уилмер Вальдеррама, Джон Легуизамо, Дайана Гэреро, Джессика Дарроу, Каролина Гайтан, Мауро Кастильо
Режиссер: Джаред Буш, Байрон Ховард, Чариз Кастро Смит
Жанр: семейный, фэнтези, комедия, приключения, мюзикл
Дата выхода в России: 25 ноября 2021
В ролях: Стефани Беатрис, Алан Тьюдик, Мария Сесилия Ботеро, Анджи Сепеда, Уилмер Вальдеррама, Джон Легуизамо, Дайана Гэреро, Джессика Дарроу, Каролина Гайтан, Мауро Кастильо
Режиссер: Джаред Буш, Байрон Ховард, Чариз Кастро Смит
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