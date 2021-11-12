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Трейлер мультфильма "Энканто"

Трейлер мультфильма "Энканто" (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2021 16:15
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   комедии   приключения   фэнтези   мюзикл   семейный   Джаред Буш   Байрон Ховард   Чариз Кастро Смит   Стефани Беатрис   Алан Тьюдик   Мария Сесилия Ботеро   Анджи Сепеда   Уилмер Вальдеррама   Джон Легуизамо   Дайана Гэреро   Джессика Дарроу   Каролина Гайтан   Мауро Кастильо   
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Семья Мадригалов живет в спрятанном в горах Колумбии волшебном доме, расположенном в чудесном и очаровательном уголке под названием Энканто. Каждого ребёнка в семье Мадригалов магия этого места благословила уникальным даром — от суперсилы до способности исцелять. Увы, магия обошла стороной одну лишь юную Мирабель. Обнаружив, что магия Энканто находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей семьи.
Страна: США
Жанр: семейный, фэнтези, комедия, приключения, мюзикл
Дата выхода в России: 25 ноября 2021
В ролях: Стефани Беатрис, Алан Тьюдик, Мария Сесилия Ботеро, Анджи Сепеда, Уилмер Вальдеррама, Джон Легуизамо, Дайана Гэреро, Джессика Дарроу, Каролина Гайтан, Мауро Кастильо
Режиссер: Джаред Буш, Байрон Ховард, Чариз Кастро Смит

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Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   комедии   приключения   фэнтези   мюзикл   семейный   Джаред Буш   Байрон Ховард   Чариз Кастро Смит   Стефани Беатрис   Алан Тьюдик   Мария Сесилия Ботеро   Анджи Сепеда   Уилмер Вальдеррама   Джон Легуизамо   Дайана Гэреро   Джессика Дарроу   Каролина Гайтан   Мауро Кастильо   
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scanncode scanncode 20 минут назад
Семья в Колумбии живет в волшебном доме... М... дальше лучше не продолжать)))
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