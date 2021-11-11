Трейлер фильма "Обитель зла: Раккун-Сити" (2021)

Раккун-Сити, где когда-то располагался фармацевтический гигант Umbrella и вовсю бурлила жизнь, превратился в город-призрак. Компания давно переехала, но на ее месте глубоко под землей набирает силу великое зло. Когда оно вырвется на свободу, единственный шанс выжить уцелевшей горстке людей — сплотиться и узнать всю правду о корпорации Umbrellа.

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Страна: Германия, Канада, США

Жанр: ужасы, фантастика, боевик, детектив

Дата выхода в России: 25 ноября 2021

В ролях: Кая Скоделарио, Робби Амелл, Эван Джогиа, Том Хоппер, Ханна Джон-Кэймен, Чад И Рук, Марина Мазепа, Нил Макдонаф, Доналд Лог, Лили Гао, Нэйтан Дэйлз, Джош Круддас, Джанет Портер, Холли де Баррос, Сэмми Азеро, Дилан Тэйлор

Режиссер: Йоханнес Робертс