Трейлер фильма "Обитель зла: Раккун-Сити" (2021)

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Раккун-Сити, где когда-то располагался фармацевтический гигант Umbrella и вовсю бурлила жизнь, превратился в город-призрак. Компания давно переехала, но на ее месте глубоко под землей набирает силу великое зло. Когда оно вырвется на свободу, единственный шанс выжить уцелевшей горстке людей — сплотиться и узнать всю правду о корпорации Umbrellа.
Страна: Германия, Канада, США
Жанр: ужасы, фантастика, боевик, детектив
Дата выхода в России: 25 ноября 2021
В ролях: Кая Скоделарио, Робби Амелл, Эван Джогиа, Том Хоппер, Ханна Джон-Кэймен, Чад И Рук, Марина Мазепа, Нил Макдонаф, Доналд Лог, Лили Гао, Нэйтан Дэйлз, Джош Круддас, Джанет Портер, Холли де Баррос, Сэмми Азеро, Дилан Тэйлор
Режиссер: Йоханнес Робертс
Жанр: ужасы, фантастика, боевик, детектив
Дата выхода в России: 25 ноября 2021
В ролях: Кая Скоделарио, Робби Амелл, Эван Джогиа, Том Хоппер, Ханна Джон-Кэймен, Чад И Рук, Марина Мазепа, Нил Макдонаф, Доналд Лог, Лили Гао, Нэйтан Дэйлз, Джош Круддас, Джанет Портер, Холли де Баррос, Сэмми Азеро, Дилан Тэйлор
Режиссер: Йоханнес Робертс
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Новости партнёров
Чёт, падазрительна.
Страшные противники не те, что зубами клацают и трупы обгладывают. Таким любой попапыч из леса на три пинка фору даст.
А страшные это те, которые тренированы, организованы по взводам и ротам, имеют умных и хитрых командиров, снабжены хорошим современным вооружением и умеют его применять с хорошей эффективностью. И методично зачищают местность, не оставляя живых.
Вот такое очень страшно.
А здесь только визжание противное.
Чё'т не прёт...