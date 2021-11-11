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Трейлер фильма "Обитель зла: Раккун-Сити" (2021)

Трейлер фильма "Обитель зла: Раккун-Сити" (2021)

Автор:
11 ноября 2021 16:20
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   боевики   детективы   ужасы   фантастика   Германия   Кая Скоделарио   Робби Амелл   Эван Джогиа   Том Хоппер   Ханна Джон-Кэймен   Чад И Рук   Марина Мазепа   Нил Макдонаф   Доналд Лог   Лили Гао   Нэйтан Дэйлз   Джош Круддас   Джанет Портер   Холли де Баррос   Сэмми Азеро   Дилан Тэйлор   Йоханнес Робертс   Канада   
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Раккун-Сити, где когда-то располагался фармацевтический гигант Umbrella и вовсю бурлила жизнь, превратился в город-призрак. Компания давно переехала, но на ее месте глубоко под землей набирает силу великое зло. Когда оно вырвется на свободу, единственный шанс выжить уцелевшей горстке людей — сплотиться и узнать всю правду о корпорации Umbrellа.
Страна: Германия, Канада, США
Жанр: ужасы, фантастика, боевик, детектив
Дата выхода в России: 25 ноября 2021
В ролях: Кая Скоделарио, Робби Амелл, Эван Джогиа, Том Хоппер, Ханна Джон-Кэймен, Чад И Рук, Марина Мазепа, Нил Макдонаф, Доналд Лог, Лили Гао, Нэйтан Дэйлз, Джош Круддас, Джанет Портер, Холли де Баррос, Сэмми Азеро, Дилан Тэйлор
Режиссер: Йоханнес Робертс

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Метки: видео   кино   трейлер   сша   2021   фильм   боевики   детективы   ужасы   фантастика   Германия   Кая Скоделарио   Робби Амелл   Эван Джогиа   Том Хоппер   Ханна Джон-Кэймен   Чад И Рук   Марина Мазепа   Нил Макдонаф   Доналд Лог   Лили Гао   Нэйтан Дэйлз   Джош Круддас   Джанет Портер   Холли де Баррос   Сэмми Азеро   Дилан Тэйлор   Йоханнес Робертс   Канада   
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90k
сапер Водичка Час назад
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17k
Александр 3 минуты назад
Где негры? Где геи? Безногие трансгендеры?

Чёт, падазрительна.
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37k
Александр 36 минут назад
Я даже игру скачал со стима. 100 лет не играл.
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354
Бухтей Час назад
Бл, ну примитивизм же и глупость, сколько можно ездить на этой дохлой лошади.
Страшные противники не те, что зубами клацают и трупы обгладывают. Таким любой попапыч из леса на три пинка фору даст.
А страшные это те, которые тренированы, организованы по взводам и ротам, имеют умных и хитрых командиров, снабжены хорошим современным вооружением и умеют его применять с хорошей эффективностью. И методично зачищают местность, не оставляя живых.
Вот такое очень страшно.
А здесь только визжание противное.
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1k
Мах Час назад
Где Мила?!
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550
vijilante 2 часа назад
А чё,у Милы Ёвович новый псевдоним : "Кая Скоделарио" ?
Чё'т не прёт...
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