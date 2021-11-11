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Трейлер фильма "Грэйс и Джо. История любви" (2018)

Трейлер фильма "Грэйс и Джо. История любви" (2018)

Автор:
11 ноября 2021 15:05
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   сша   2018   фильм   мелодрамы   Дэвид Эл Каннингэм   Райан Поттер   Оливия Ричи   Джим Кэвизел   Мэтт Диллон   Пейтон Дилвег   Джульетт Миллс   Коул Такиуэ   Бэтти Льюис   Ник Борэйн   Сиро Каваи   Руми Ояма   Лесли Малу Сидзуэ Мики   Стелио Саванте   Дэнн Секи   Джон Саката   Винс Шин   Сара Наби Ким   Дерек Холл   Шон Кобаяси   
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Гавайи 20-х годов пропитаны сладким запахом тропических фруктов и страшной эпидемией вокруг райского острова. Джо — сирота из бедной семьи эмигрантов, над которым берет опеку местный доктор после смерти его родителей. Док лечит больных, а мальчик служит ему шустрым помощником, доставляя лекарства в дома. Однажды во время очередной поездки Джо встречает Грэйс и мгновенно влюбляется в неё.
Она — дочь богатого плантатора, и отец не допустит того, чтобы Грэйс встречалась с бедняком. Но Джо не намерен отступать, он докажет отцу Грэйс, что достоин его дочери… Любовь стоит того, чтобы за нее бороться!

Страна: США
Жанр: мелодрама
Дата выхода в России: 25 ноября 2021
В ролях: Райан Поттер, Оливия Ричи, Джим Кэвизел, Мэтт Диллон, Пейтон Дилвег, Джульетт Миллс, Коул Такиуэ, Бэтти Льюис, Ник Борэйн, Сиро Каваи, Руми Ояма, Лесли Малу Сидзуэ Мики, Стелио Саванте, Дэнн Секи, Джон Саката, Винс Шин, Сара Наби Ким, Дерек Холл, Шон Кобаяси
Режиссер: Дэвид Эл Каннингэм

Источник:

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Метки: видео   кино   трейлер   сша   2018   фильм   мелодрамы   Дэвид Эл Каннингэм   Райан Поттер   Оливия Ричи   Джим Кэвизел   Мэтт Диллон   Пейтон Дилвег   Джульетт Миллс   Коул Такиуэ   Бэтти Льюис   Ник Борэйн   Сиро Каваи   Руми Ояма   Лесли Малу Сидзуэ Мики   Стелио Саванте   Дэнн Секи   Джон Саката   Винс Шин   Сара Наби Ким   Дерек Холл   Шон Кобаяси   
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