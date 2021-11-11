Трейлер фильма "Грэйс и Джо. История любви" (2018)

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Гавайи 20-х годов пропитаны сладким запахом тропических фруктов и страшной эпидемией вокруг райского острова. Джо — сирота из бедной семьи эмигрантов, над которым берет опеку местный доктор после смерти его родителей. Док лечит больных, а мальчик служит ему шустрым помощником, доставляя лекарства в дома. Однажды во время очередной поездки Джо встречает Грэйс и мгновенно влюбляется в неё.
Она — дочь богатого плантатора, и отец не допустит того, чтобы Грэйс встречалась с бедняком. Но Джо не намерен отступать, он докажет отцу Грэйс, что достоин его дочери… Любовь стоит того, чтобы за нее бороться!
Страна: США
Жанр: мелодрама
Дата выхода в России: 25 ноября 2021
В ролях: Райан Поттер, Оливия Ричи, Джим Кэвизел, Мэтт Диллон, Пейтон Дилвег, Джульетт Миллс, Коул Такиуэ, Бэтти Льюис, Ник Борэйн, Сиро Каваи, Руми Ояма, Лесли Малу Сидзуэ Мики, Стелио Саванте, Дэнн Секи, Джон Саката, Винс Шин, Сара Наби Ким, Дерек Холл, Шон Кобаяси
Режиссер: Дэвид Эл Каннингэм
Страна: США
Жанр: мелодрама
Дата выхода в России: 25 ноября 2021
В ролях: Райан Поттер, Оливия Ричи, Джим Кэвизел, Мэтт Диллон, Пейтон Дилвег, Джульетт Миллс, Коул Такиуэ, Бэтти Льюис, Ник Борэйн, Сиро Каваи, Руми Ояма, Лесли Малу Сидзуэ Мики, Стелио Саванте, Дэнн Секи, Джон Саката, Винс Шин, Сара Наби Ким, Дерек Холл, Шон Кобаяси
Режиссер: Дэвид Эл Каннингэм
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