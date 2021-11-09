FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5625 постов • 1130 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино 
Трейлер мультфильма "Медвежонок Бамси и дракон" (2018)

Трейлер мультфильма "Медвежонок Бамси и дракон" (2018)

Автор:
09 ноября 2021 14:26
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   фильм   2018   мультфильм   Кристиан Рюлтениус   Петер Абер   Морган Аллинг   Томас Больме   Стив Кратц   Рольф Людаль   Бьянка Кронлоф   Катарина Коэн   Сесилия Фроде   Иа Лангхаммер   приключения   семейный   швеция   
141
1
1
Главный соперник и враг Бамси — лис Рэйнард придумал коварный план, как вместо него стать главным городским героем. Он хитростью пытается расположить к себе горожан и завоевать любовь красавицы Микелины.
Разбойники устроили пожар на чердаке в доме бабушки Бамси. Его быстро удалось потушить, но в нем все же сгорели бутоны очень редкого растения, называемого громовым колокольчиком. Эти цветы являются важным ингредиентом для приготовления специального меда, дающего Бамси легендарную силу. Именно благодаря своей силе медвежонок всегда может прийти на помощь любому жителю города. В поисках громового колокольчика медвежонку помогают очень шустрый, но при этом трусливый Кролик-Попрыгунчик и Черепашкин, который изобретает удивительные механизмы. Приключения ждут друзей и на море и на суше, они даже встретятся с волшебным созданием.

Медвежонок Бамси — полнометражная семейная мультипликационная лента, основанная на серии комиксов художника Руна Андреассона, созданных еще в 70-х годах. С тех пор история не раз попадала на экраны в виде мультиков и даже нескольких мультсериалов скандинавских кинематографистов.

Страна: Швеция
Жанр: приключения, семейный
Дата выхода в России: 25 ноября 2021
В ролях: Петер Абер, Морган Аллинг, Томас Больме, Стив Кратц, Рольф Людаль,Бьянка Кронлоф, Катарина Коэн, Сесилия Фроде, Иа Лангхаммер
Режиссер: Кристиан Рюлтениус

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: видео   кино   трейлер   фильм   2018   мультфильм   Кристиан Рюлтениус   Петер Абер   Морган Аллинг   Томас Больме   Стив Кратц   Рольф Людаль   Бьянка Кронлоф   Катарина Коэн   Сесилия Фроде   Иа Лангхаммер   приключения   семейный   швеция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
57k
pynh 3 часа назад
Был у меня в детстве затертый комикс про Бамси...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

279535



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Братьям Гасановым, напавшим на отца с ребенком, может грозить еще одно обвинение
0
163
Братьям Гасановым, напавшим на отца с ребенком, может грозить еще одно обвинение
Интересные факты о фильме «Пятый элемент»
2
44
Интересные факты о фильме «Пятый элемент»
Набирающие популярность в сообществах
Матовые внедорожники и пикапы Канье Уэста выставлены на аукцион
0
11
Матовые внедорожники и пикапы Канье Уэста выставлены на аукцион
Новые рабочие места - Вакансия проверяющего QR-коды появилась в Алтайском крае
0
15
Новые рабочие места - Вакансия проверяющего QR-коды появилась в Алтайском крае
6 фильмов, покорившие миллионы зрителей и судей Американской Киноакадемии
6 фильмов, покорившие миллионы зрителей и судей Американской Киноакадемии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшее свидание
0
0

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Ynews#животные#дтп#автомир#новости#приколы#Разное#фотографии
#Юмор#подборка#факты#прикол#кино#аварии#интересное#СССР#дети#прикольные
#интересно#картинки#Россия#автомобили#люди#авто аварии#фильм#в мире#мигранты#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться