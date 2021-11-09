Трейлер мультфильма "Медвежонок Бамси и дракон" (2018)

Разбойники устроили пожар на чердаке в доме бабушки Бамси. Его быстро удалось потушить, но в нем все же сгорели бутоны очень редкого растения, называемого громовым колокольчиком. Эти цветы являются важным ингредиентом для приготовления специального меда, дающего Бамси легендарную силу. Именно благодаря своей силе медвежонок всегда может прийти на помощь любому жителю города. В поисках громового колокольчика медвежонку помогают очень шустрый, но при этом трусливый Кролик-Попрыгунчик и Черепашкин, который изобретает удивительные механизмы. Приключения ждут друзей и на море и на суше, они даже встретятся с волшебным созданием.



Медвежонок Бамси — полнометражная семейная мультипликационная лента, основанная на серии комиксов художника Руна Андреассона, созданных еще в 70-х годах. С тех пор история не раз попадала на экраны в виде мультиков и даже нескольких мультсериалов скандинавских кинематографистов.



Страна: Швеция

Жанр: приключения, семейный

Дата выхода в России: 25 ноября 2021

В ролях: Петер Абер, Морган Аллинг, Томас Больме, Стив Кратц, Рольф Людаль,Бьянка Кронлоф, Катарина Коэн, Сесилия Фроде, Иа Лангхаммер

Режиссер: Кристиан Рюлтениус