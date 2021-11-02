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Трейлер фильма "Лощина мертвецов" (2021)

Трейлер фильма "Лощина мертвецов" (2021)

Автор:
02 ноября 2021 14:42
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Мэтью Нинабер   Итан Митчелл   Джереми Нинабер   Кристен Кастер   Мелисса Джой Бергер   Мэтью Нинабер   2021   фильм   боевики   ужасы   Канада   
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В лаборатории по разработке биологического оружия происходит чрезвычайное происшествие. На операцию по его ликвидации отправляют отряд специального назначения. По прибытию на место ЧП опытные бойцы понимают, что ученые лаборатории ставили эксперименты далеко не на мышах, и теперь им предстоит уничтожить хищных тварей, вырвавшихся на свободу, чтобы предотвратить дальнейшее заражение.
Страна: Канада
Жанр: ужасы, боевик
Дата выхода в России: 18 ноября 2021
В ролях: Мэтью Нинабер, Итан Митчелл, Джереми Нинабер, Кристен Кастер, Мелисса Джой Бергер
Режиссер: Мэтью Нинабер

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Метки: видео   кино   трейлер   Мэтью Нинабер   Итан Митчелл   Джереми Нинабер   Кристен Кастер   Мелисса Джой Бергер   Мэтью Нинабер   2021   фильм   боевики   ужасы   Канада   
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brotherirk Полчаса назад
нет торентов!
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Инквизитор РФ 47 минут назад
По трейлеру все понятно - ГОВНО
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