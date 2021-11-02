Трейлер фильма "Лощина мертвецов" (2021)

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В лаборатории по разработке биологического оружия происходит чрезвычайное происшествие. На операцию по его ликвидации отправляют отряд специального назначения. По прибытию на место ЧП опытные бойцы понимают, что ученые лаборатории ставили эксперименты далеко не на мышах, и теперь им предстоит уничтожить хищных тварей, вырвавшихся на свободу, чтобы предотвратить дальнейшее заражение.
Страна: Канада
Жанр: ужасы, боевик
Дата выхода в России: 18 ноября 2021
В ролях: Мэтью Нинабер, Итан Митчелл, Джереми Нинабер, Кристен Кастер, Мелисса Джой Бергер
Режиссер: Мэтью Нинабер
Жанр: ужасы, боевик
Дата выхода в России: 18 ноября 2021
В ролях: Мэтью Нинабер, Итан Митчелл, Джереми Нинабер, Кристен Кастер, Мелисса Джой Бергер
Режиссер: Мэтью Нинабер
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