Трейлер фильма "Своя война" (2021)

Иван давно вернулся с войны. Но война не отпускает его: он продолжает в нее играть, что уже стоило ему отношений с женой, а теперь может стоить и жизни. Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон…

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Страна: Россия

Жанр: военный, боевик, триллер, драма

Дата выхода в России: 11 ноября 2021

В ролях: Алексей Чадов, Кристина Асмус, Артем Ткаченко, Виктор Сухоруков, Виталий Кищенко,

Режиссер: Алексей Чадов