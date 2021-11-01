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Трейлер фильма "Своя война" (2021)

Трейлер фильма "Своя война" (2021)

Автор:
01 ноября 2021 14:27
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Алексей Чадов   Кристина Асмус   Артем Ткаченко   Виктор Сухоруков   Виталий Кищенко   Алексей Чадов   Россия   2021   фильм   боевики   военные   триллеры   драма   
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Иван давно вернулся с войны. Но война не отпускает его: он продолжает в нее играть, что уже стоило ему отношений с женой, а теперь может стоить и жизни. Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон… 
Страна: Россия
Жанр: военный, боевик, триллер, драма
Дата выхода в России: 11 ноября 2021
В ролях: Алексей Чадов, Кристина Асмус, Артем Ткаченко, Виктор Сухоруков, Виталий Кищенко,
Режиссер: Алексей Чадов

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Метки: видео   кино   трейлер   Алексей Чадов   Кристина Асмус   Артем Ткаченко   Виктор Сухоруков   Виталий Кищенко   Алексей Чадов   Россия   2021   фильм   боевики   военные   триллеры   драма   
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КОСТЯН Час назад
Опять Чадов из себя рембу корчит
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