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Трейлер фильма "Ряд 19" (2021)

Трейлер фильма "Ряд 19" (2021)

Автор:
29 октября 2021 14:40
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Ёла Санько   Александр Бабаев   Россия   2021   фильм   триллеры   Виталия Корниенко   Светлана Иванова   Марта Кесслер   Вольфганг Черни   Екатерина Вилкова   Анатолий Кот   Виктория Корлякова   Денис Ясик   Анна Глаубэ   Ирина Егорова   Иван Верховых   
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Врач Катя вместе с 6-летней дочерью Дианой в страшную непогоду летит ночным рейсом. В полупустом салоне самолёта начинают происходить необъяснимые события, выходящие за рамки реальности. Кате предстоит посмотреть в глаза собственному страху и заново пережить главный кошмар из своего детства.
Страна: Россия
Жанр: Триллер
Дата выхода в России: 11 ноября 2021
В ролях: Светлана Иванова, Марта Кесслер, Вольфганг Черни, Екатерина Вилкова, Анатолий Кот, Виктория Корлякова, Виталия Корниенко, Денис Ясик, Анна Глаубэ, Ирина Егорова, Иван Верховых, Ёла Санько
Режиссер: Александр Бабаев

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Метки: видео   кино   трейлер   Ёла Санько   Александр Бабаев   Россия   2021   фильм   триллеры   Виталия Корниенко   Светлана Иванова   Марта Кесслер   Вольфганг Черни   Екатерина Вилкова   Анатолий Кот   Виктория Корлякова   Денис Ясик   Анна Глаубэ   Ирина Егорова   Иван Верховых   
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8k
Василенко Татьяна Полчаса назад
Интересненько...Вообще фильмы такого жанра нашим кинематографистам практически не удавались...
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2k
emporio_ss 2 часа назад
Это что то новое спец эффекты хватает, если режиссер способный фильм должен быть страшненький) Ну самые страшные фильмы только в СНГ могут снять в СШП галимые спец эффекты только вытягивают ихний бред, наши умеют без спец эффектов такой ужас показать что реально страшно и осадок остаётся.
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36
В-ий 2 часа назад
как я понял, все умерли, и неоднократно.
и это правильно, ибо нефиг нарушать масочный режим.
Вилкова в гриме хороша, конечно
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