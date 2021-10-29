Трейлер фильма "Ряд 19" (2021)

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Врач Катя вместе с 6-летней дочерью Дианой в страшную непогоду летит ночным рейсом. В полупустом салоне самолёта начинают происходить необъяснимые события, выходящие за рамки реальности. Кате предстоит посмотреть в глаза собственному страху и заново пережить главный кошмар из своего детства.
Страна: Россия
Жанр: Триллер
Дата выхода в России: 11 ноября 2021
В ролях: Светлана Иванова, Марта Кесслер, Вольфганг Черни, Екатерина Вилкова, Анатолий Кот, Виктория Корлякова, Виталия Корниенко, Денис Ясик, Анна Глаубэ, Ирина Егорова, Иван Верховых, Ёла Санько
Режиссер: Александр Бабаев
Жанр: Триллер
Дата выхода в России: 11 ноября 2021
В ролях: Светлана Иванова, Марта Кесслер, Вольфганг Черни, Екатерина Вилкова, Анатолий Кот, Виктория Корлякова, Виталия Корниенко, Денис Ясик, Анна Глаубэ, Ирина Егорова, Иван Верховых, Ёла Санько
Режиссер: Александр Бабаев
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Метки: видео кино трейлер Ёла Санько Александр Бабаев Россия 2021 фильм триллеры Виталия Корниенко Светлана Иванова Марта Кесслер Вольфганг Черни Екатерина Вилкова Анатолий Кот Виктория Корлякова Денис Ясик Анна Глаубэ Ирина Егорова Иван Верховых
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и это правильно, ибо нефиг нарушать масочный режим.
Вилкова в гриме хороша, конечно