FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5574 поста • 1124 подписчика подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино 
Трейлер фильма "Свингеры" (2021)

Трейлер фильма "Свингеры" (2021)

Автор:
29 октября 2021 14:07
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Россия   2021   фильм   комедии   мелодрамы   Дмитрий Нагиев   Ирина Пегова   Олеся Судзиловская   Илья Носков   Наталья Рудова   Дарья Руденок   Иван Злобин   Андрейс Экис   
195
1
1
Перед Новым годом всем хочется немного любви. Успешный бизнесмен Игорь ищет острых ощущений, а его девушка, сногсшибательная топ-модель, хочет, чтобы их отношения, наконец, вышли на новый уровень. В то же время в совершенно обычной семье Ирина жаждет снова разжечь страсть в своем муже. Вместе их всех случайно сводит приложение для обмена партнерами, и теперь предновогодняя ночь грозит стать по-настоящему незабываемой для всех…
Исход эксперимента непредсказуем, ведь в это время возможно любое чудо, и даже на балкон скромного студента, живущего по соседству, может свалиться девушка его мечты.

Страна: Россия
Жанр: комедия, мелодрама
Дата выхода в России: 11 ноября 2021
В ролях: Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Олеся Судзиловская, Илья Носков, Наталья Рудова, Дарья Руденок, Иван Злобин
Режиссер: Андрейс Экис

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: видео   кино   трейлер   Россия   2021   фильм   комедии   мелодрамы   Дмитрий Нагиев   Ирина Пегова   Олеся Судзиловская   Илья Носков   Наталья Рудова   Дарья Руденок   Иван Злобин   Андрейс Экис   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

279298



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Узбек пытался подкатить к чужой подруге: за это его похитили, избили и изнасиловали
0
121
Узбек пытался подкатить к чужой подруге: за это его похитили, избили и изнасиловали
16 маленьких киноляпов, которые заметил не каждый
2
138
16 маленьких киноляпов, которые заметил не каждый
Набирающие популярность в сообществах
Что такое закон?
0
6
Что такое закон?
Гориллы — кто же они и что умеют?
0
4
Гориллы — кто же они и что умеют?
Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью
Усолье - Сибирское - город, в котором все заражено ртутью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#Рецепт#животные#кино#Россия#люди#автомир#интересное#аварии
#фото#вкусно#кулинария#прикол#Ynews#дтп#блины#панкейк#грибная икра#смешные
#факты#как приготовить#кухня#история#подборка#автомобили#картинки#Разное#закрутка#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться