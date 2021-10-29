Трейлер фильма "Свингеры" (2021)

Перед Новым годом всем хочется немного любви. Успешный бизнесмен Игорь ищет острых ощущений, а его девушка, сногсшибательная топ-модель, хочет, чтобы их отношения, наконец, вышли на новый уровень. В то же время в совершенно обычной семье Ирина жаждет снова разжечь страсть в своем муже. Вместе их всех случайно сводит приложение для обмена партнерами, и теперь предновогодняя ночь грозит стать по-настоящему незабываемой для всех…

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Исход эксперимента непредсказуем, ведь в это время возможно любое чудо, и даже на балкон скромного студента, живущего по соседству, может свалиться девушка его мечты.



Страна: Россия

Жанр: комедия, мелодрама

Дата выхода в России: 11 ноября 2021

В ролях: Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Олеся Судзиловская, Илья Носков, Наталья Рудова, Дарья Руденок, Иван Злобин

Режиссер: Андрейс Экис