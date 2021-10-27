Трейлер мультфильма "Плюшевый Бум" (2021)

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Вор экстра-класса Макс похищает уникальный рубин, который собирается вывести из страны. Для этого он прячет драгоценность внутри плюшевого мишки по имени Бум — популярной детской игрушки. Но всё идёт не по плану, когда мишка по ошибке попадает в магазин игрушек, а рубин оказывается магическим и оживляет всех его обитателей. Максу предстоит найти Бума и вернуть рубин. Охота начинается!
Страна: Россия
Жанр: комедия, приключения, фэнтези
Дата выхода в России: 11 ноября 2021
В ролях: Михаил Хрусталёв, Ксения Бржезовская, Александра Борисова, Елена Шульман, Владимир Маслаков, Светлана Кузнецова, Марианна Мокшина, Валерий Соловьёв, Олег Куликович
Режиссер: Денис Белов
Жанр: комедия, приключения, фэнтези
Дата выхода в России: 11 ноября 2021
В ролях: Михаил Хрусталёв, Ксения Бржезовская, Александра Борисова, Елена Шульман, Владимир Маслаков, Светлана Кузнецова, Марианна Мокшина, Валерий Соловьёв, Олег Куликович
Режиссер: Денис Белов
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Метки: видео кино трейлер фильм Россия 2021 Владимир Маслаков мультфильм приключения фэнтези Михаил Хрусталёв Ксения Бржезовская Александра Борисова Елена Шульман Светлана Кузнецова Марианна Мокшина Валерий Соловьёв Олег Куликович Денис Белов
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