Трейлер мультфильма "Плюшевый Бум" (2021)

Вор экстра-класса Макс похищает уникальный рубин, который собирается вывести из страны. Для этого он прячет драгоценность внутри плюшевого мишки по имени Бум — популярной детской игрушки. Но всё идёт не по плану, когда мишка по ошибке попадает в магазин игрушек, а рубин оказывается магическим и оживляет всех его обитателей. Максу предстоит найти Бума и вернуть рубин. Охота начинается!

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Страна: Россия

Жанр: комедия, приключения, фэнтези

Дата выхода в России: 11 ноября 2021

В ролях: Михаил Хрусталёв, Ксения Бржезовская, Александра Борисова, Елена Шульман, Владимир Маслаков, Светлана Кузнецова, Марианна Мокшина, Валерий Соловьёв, Олег Куликович

Режиссер: Денис Белов