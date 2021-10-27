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Трейлер мультфильма "Плюшевый Бум" (2021)

Трейлер мультфильма "Плюшевый Бум" (2021)

Автор:
27 октября 2021 13:06
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   фильм   Россия   2021   Владимир Маслаков   мультфильм   приключения   фэнтези   Михаил Хрусталёв   Ксения Бржезовская   Александра Борисова   Елена Шульман   Светлана Кузнецова   Марианна Мокшина   Валерий Соловьёв   Олег Куликович   Денис Белов   
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Вор экстра-класса Макс похищает уникальный рубин, который собирается вывести из страны. Для этого он прячет драгоценность внутри плюшевого мишки по имени Бум — популярной детской игрушки. Но всё идёт не по плану, когда мишка по ошибке попадает в магазин игрушек, а рубин оказывается магическим и оживляет всех его обитателей. Максу предстоит найти Бума и вернуть рубин. Охота начинается!
Страна: Россия
Жанр: комедия, приключения, фэнтези
Дата выхода в России: 11 ноября 2021
В ролях: Михаил Хрусталёв, Ксения Бржезовская, Александра Борисова, Елена Шульман, Владимир Маслаков, Светлана Кузнецова, Марианна Мокшина, Валерий Соловьёв, Олег Куликович
Режиссер: Денис Белов

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Метки: видео   кино   трейлер   фильм   Россия   2021   Владимир Маслаков   мультфильм   приключения   фэнтези   Михаил Хрусталёв   Ксения Бржезовская   Александра Борисова   Елена Шульман   Светлана Кузнецова   Марианна Мокшина   Валерий Соловьёв   Олег Куликович   Денис Белов   
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Старожил 39 секунд назад
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