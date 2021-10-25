Трейлер фильма "Черный ящик" (2021)

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Матье — блестящий эксперт по расшифровке бортовых самописцев. Перед ним поставлена задача выяснить причину крушения новейшего лайнера, однако внезапно власти просят прекратить расследование. Вопреки распоряжениям, Матье с головой пускается в расшифровку улик — опасный квест в поисках правды, который ставит под угрозу не только его карьеру.
Страна: Франция, Бельгия
Жанр: триллер, драма, детектив
Дата выхода в России: 18 ноября 2021
В ролях: Пьер Нине, Лу де Лааж, Андре Дюссолье, Себастьен Пудеру, Оливье Рабурден, Себастьен Корона, Квентен Д'Эно, Лорен Девьенн, Марина Вакт, Антони Иклинг, Орелия Фрашон
Режиссер: Ян Гозлан
Жанр: триллер, драма, детектив
Дата выхода в России: 18 ноября 2021
В ролях: Пьер Нине, Лу де Лааж, Андре Дюссолье, Себастьен Пудеру, Оливье Рабурден, Себастьен Корона, Квентен Д'Эно, Лорен Девьенн, Марина Вакт, Антони Иклинг, Орелия Фрашон
Режиссер: Ян Гозлан
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