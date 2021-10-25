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Трейлер фильма "Черный ящик" (2021)

Трейлер фильма "Черный ящик" (2021)

Автор:
25 октября 2021 14:52
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   франция   2021   фильм   детективы   Ян Гозлан   Пьер Нине   Лу де Лааж   Андре Дюссолье   Себастьен Пудеру   драмы   Оливье Рабурден   Себастьен Корона   Квентен Д'Эно   Лорен Девьенн   Марина Вакт   Антони Иклинг   Орелия Фрашон   триллеры   Бельгия   
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Матье — блестящий эксперт по расшифровке бортовых самописцев. Перед ним поставлена задача выяснить причину крушения новейшего лайнера, однако внезапно власти просят прекратить расследование. Вопреки распоряжениям, Матье с головой пускается в расшифровку улик — опасный квест в поисках правды, который ставит под угрозу не только его карьеру.
Страна: Франция, Бельгия
Жанр: триллер, драма, детектив
Дата выхода в России: 18 ноября 2021
В ролях: Пьер Нине, Лу де Лааж, Андре Дюссолье, Себастьен Пудеру, Оливье Рабурден, Себастьен Корона, Квентен Д'Эно, Лорен Девьенн, Марина Вакт, Антони Иклинг, Орелия Фрашон
Режиссер: Ян Гозлан

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Метки: видео   кино   трейлер   франция   2021   фильм   детективы   Ян Гозлан   Пьер Нине   Лу де Лааж   Андре Дюссолье   Себастьен Пудеру   драмы   Оливье Рабурден   Себастьен Корона   Квентен Д'Эно   Лорен Девьенн   Марина Вакт   Антони Иклинг   Орелия Фрашон   триллеры   Бельгия   
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Sasa 22 минуты назад
Окажется, что это Путин сбил самолет наведя магнитное поле появившееся после трения газа о трубу в газопроводе СП-2. А его попросил Трамп, который инопланетянин из Альфа-Центавры, где идет война между центаврианами и народом бога Тора, который со Мстителями и Байденом (он же уже Генерал Америка). Когда Матье это узнает, то скрывается в психбольнице, где его не ищут, но на след вышел Доктор Стрэндж, который и не доктор, а шпион БОрис ИвАнов... Продолжение следует.
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