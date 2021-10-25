Трейлер фильма "Вкус жизни" (2021)

В жизни Мэгги и Карстена есть все: любимая работа, прекрасные дети и самый популярный ресторан. Не хватает только одного — заветной звёздочки Мишлен, самой престижной награды. В погоне за успехом пара забыла, что лучшие блюда в жизни делаются вместе… Вернётся ли к ним вкус жизни?

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Страна: Дания, Швеция

Жанр: драма, мелодрама

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В ролях: Николай Костер-Валдау, Кэтрин Грайс-Розенталь, Чарли Густафссон, Николас Бро, Даг Малмберг, Расмус Хаммерик, Сара-Софи Бусснина, Луиза Сков, Йоэль Куллберг, Томас Хоу Мандсфельдт, Кент Дальгрен, Кристофер Йоханссон, Мария Хульт, Гаспар Николя Перрье, Микаэль Броструп, Беннет Торп, Камилле Лау, Хелен Эгелунд, Каспар Филлипсон, Софи Торп, Магнус Бруун

Режиссер: Кристоффер Боэ