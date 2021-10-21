Трейлер фильма "Вечные" (2021)

Вечные — представители расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Они появились на свет 5 миллионов лет назад в результате экспериментов могущественных целестиалов. Наделённые невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от монструозных девиантов. Однако, последние события и действия Таноса заставили их выйти на свет.



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Страна: Великобритания, США

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, драма, приключения

Дата выхода в России: 4 ноября 2021

В ролях: Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани, Брайан Тайри Генри, Ма Дон Сок, Лорен Ридлофф, Лия МакХью, Джемма Чэн, Барри Кеоган, Кит Харингтон, Хариш Патель, Гарри Стайлс, Джанни Калчетти, Бренда Лорена Гарсиа, Хааз Слейман

Режиссер: Хлоя Чжао