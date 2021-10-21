FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5539 постов • 1121 подписчик подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино 
Трейлер фильма "Вечные" (2021)

Трейлер фильма "Вечные" (2021)

Автор:
21 октября 2021 14:48
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   марвел   Лорен Ридлофф   сша   Ричард Мэдден   Кумэйл Нанджиани   Брайан Тайри Генри   Ма Дон Сок   Лия МакХью   Джемма Чэн   Барри Кеоган   kit harington   Хариш Патель   гарри стайлс   Джанни Калчетти   2021   Бренда Лорена Гарсиа   Хааз Слейман   Хлоя Чжао   фильм   сальма хайек   драмы   приключения   фантастика   фэнтези   анджелина джоли   великобритания   
269
1
1
Вечные — представители расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Они появились на свет 5 миллионов лет назад в результате экспериментов могущественных целестиалов. Наделённые невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от монструозных девиантов. Однако, последние события и действия Таноса заставили их выйти на свет.
Страна: Великобритания, США
Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, драма, приключения
Дата выхода в России: 4 ноября 2021
В ролях: Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани, Брайан Тайри Генри, Ма Дон Сок, Лорен Ридлофф, Лия МакХью, Джемма Чэн, Барри Кеоган, Кит Харингтон, Хариш Патель, Гарри Стайлс, Джанни Калчетти, Бренда Лорена Гарсиа, Хааз Слейман
Режиссер: Хлоя Чжао

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: видео   кино   марвел   Лорен Ридлофф   сша   Ричард Мэдден   Кумэйл Нанджиани   Брайан Тайри Генри   Ма Дон Сок   Лия МакХью   Джемма Чэн   Барри Кеоган   kit harington   Хариш Патель   гарри стайлс   Джанни Калчетти   2021   Бренда Лорена Гарсиа   Хааз Слейман   Хлоя Чжао   фильм   сальма хайек   драмы   приключения   фантастика   фэнтези   анджелина джоли   великобритания   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
tamin Час назад
Очередной комикс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Владимир Полчаса назад
Идею из Вархаммера стырили. Только там Вечные это Император, Малкадор, Вулкан.. А здесь какие то бомжи-узбеки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Максим 52 минуты назад
Я помню первые фильмы по комиксам, было весело и свежо. Я не говорю про первых суперменов или бетменов. А именно незнакомые нашему зрителю комиксы. Но сейчас? Вот не надоело эти сказки смотреть? Комиксы ведь изначально были рассчитаны на необразованных детей и вдруг ими начали увлекаться взрослые образованные люди. Может просто переизбыток фильмов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Очевидное-Невероятное 59 минут назад
Генетически улучшенные люди...
А что могущественные целестиалы не могли им еще и внешность улучшить?
Визуально это не "улучшенные люди", а первые попавшиеся из фонда занятости...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
pilgrimnl Час назад
одно и тоже вид с боку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Hallo FreeSpace Час назад
Марвелу всегда + !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

279096



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сколько стоил и как на самом деле выглядел клад, найденный Томом Сойером и Геком Финном?
1
106
Сколько стоил и как на самом деле выглядел клад, найденный Томом Сойером и Геком Финном?
На чем на самом деле стоит Венеция
6
123
На чем на самом деле стоит Венеция
Набирающие популярность в сообществах
Ловля щуки на жерлицы и раритетный «бамбук». Рыбалка по-дедовски | Удачный улов
0
1
Ловля щуки на жерлицы и раритетный «бамбук». Рыбалка по-дедовски | Удачный улов
Секрет идеального безе
3
17
Секрет идеального безе
Учителя, которые нашли подход к своим ученикам
Учителя, которые нашли подход к своим ученикам
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#подборка#люди#познавательно#история#Разное#СССР#природа#забавно
#фото#прикол#Россия#актеры#автомир#фильм#аварии#фотографии#прикольные#сарказм
#интересно#кино#животные#автомобили#Ynews#дтп#роль#авто аварии#дети#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться