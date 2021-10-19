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Трейлер фильма "Дунай" (2021)

Трейлер фильма "Дунай" (2021)

Автор:
19 октября 2021 13:01
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Россия   2021   фильм   мелодрамы   Надежда Лумпова   Ненад Васич   Душан Мамула   Сири Тереза Солли   Милица Яневски   Милош Лазаров   Любовь Мульменко   
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Интровертная русская девушка Надя едет в отпуск в Белград, населенный экстравертными сербами. Она всю жизнь живет по плану, а белградцы живут в свое удовольствие. Сначала Надю затягивает в роман с местным парнем Нешей, а потом и в его расслабленный, полубродячий образ жизни. Она принимает импульсивное решение бросить надоевшую работу и Москву ради любви, свободы и Белграда.
Этой любви, и этой свободе предстоит пройти проверку реальностью, которая всегда оказывается сложнее наших ожиданий.

Страна: Россия
Жанр: мелодрама
Дата выхода в России: 21 октября 2021
В ролях: Надежда Лумпова, Ненад Васич, Душан Мамула, Сири Тереза Солли, Милица Яневски, Милош Лазаров
Режиссер: Любовь Мульменко

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Метки: видео   кино   трейлер   Россия   2021   фильм   мелодрамы   Надежда Лумпова   Ненад Васич   Душан Мамула   Сири Тереза Солли   Милица Яневски   Милош Лазаров   Любовь Мульменко   
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Броненосец Потелкам 2 часа назад
Все правильно
Молодец Минкультуры
Давай из бюджета спонсировать фильмы про тунеядцев и бездельников
Потом сцуко удивляемся, почему страна в говне, и никто работать или рожать не хочет
Без гастарбайтеров жопу уже вытирать разучились
Ублюдки.
Нет слов.
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