Трейлер фильма "Дунай" (2021)

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Интровертная русская девушка Надя едет в отпуск в Белград, населенный экстравертными сербами. Она всю жизнь живет по плану, а белградцы живут в свое удовольствие. Сначала Надю затягивает в роман с местным парнем Нешей, а потом и в его расслабленный, полубродячий образ жизни. Она принимает импульсивное решение бросить надоевшую работу и Москву ради любви, свободы и Белграда.
Этой любви, и этой свободе предстоит пройти проверку реальностью, которая всегда оказывается сложнее наших ожиданий.
Страна: Россия
Жанр: мелодрама
Дата выхода в России: 21 октября 2021
В ролях: Надежда Лумпова, Ненад Васич, Душан Мамула, Сири Тереза Солли, Милица Яневски, Милош Лазаров
Режиссер: Любовь Мульменко
Страна: Россия
Жанр: мелодрама
Дата выхода в России: 21 октября 2021
В ролях: Надежда Лумпова, Ненад Васич, Душан Мамула, Сири Тереза Солли, Милица Яневски, Милош Лазаров
Режиссер: Любовь Мульменко
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Метки: видео кино трейлер Россия 2021 фильм мелодрамы Надежда Лумпова Ненад Васич Душан Мамула Сири Тереза Солли Милица Яневски Милош Лазаров Любовь Мульменко
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Новости партнёров
Молодец Минкультуры
Давай из бюджета спонсировать фильмы про тунеядцев и бездельников
Потом сцуко удивляемся, почему страна в говне, и никто работать или рожать не хочет
Без гастарбайтеров жопу уже вытирать разучились
Ублюдки.
Нет слов.