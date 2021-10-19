Трейлер фильма "Дунай" (2021)

Интровертная русская девушка Надя едет в отпуск в Белград, населенный экстравертными сербами. Она всю жизнь живет по плану, а белградцы живут в свое удовольствие. Сначала Надю затягивает в роман с местным парнем Нешей, а потом и в его расслабленный, полубродячий образ жизни. Она принимает импульсивное решение бросить надоевшую работу и Москву ради любви, свободы и Белграда.

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Этой любви, и этой свободе предстоит пройти проверку реальностью, которая всегда оказывается сложнее наших ожиданий.



Страна: Россия

Жанр: мелодрама

Дата выхода в России: 21 октября 2021

В ролях: Надежда Лумпова, Ненад Васич, Душан Мамула, Сири Тереза Солли, Милица Яневски, Милош Лазаров

Режиссер: Любовь Мульменко