Трейлер фильма "Семейный бюджет" (2021)

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Дружная семья из Краснодара – мама-преподаватель фортепиано, папа-конструктор аттракционов, дочь-блогер и сын-романтик – как и многие, покупает квартиру в ипотеку. Однако скоро оказывается, что платить за неё нечем. Теперь ради того, чтобы не остаться на улице, Фроловы идут на всё.
Прожить неделю всей семьёй на 200 рублей? Легко! Сыграть классический концерт в костюме осьминога? Без проблем! Стать звездой соцсетей? Можно и звездой. Денежные приключения Фроловых превращаются в комедийный курс финансовой грамотности для всех российских семей.
Страна: Россия
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 28 октября 2021
В ролях: Юля Александрова, Антон Филипенко, Валентина Ляпина, Георгий Стрелянный, Сергей Стёпин, Сергей Епишев, Арсений Попов, Лина Миримская, Александр Лыков, Ксения Каталымова
Режиссер: Евгений Абызов
Страна: Россия
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 28 октября 2021
В ролях: Юля Александрова, Антон Филипенко, Валентина Ляпина, Георгий Стрелянный, Сергей Стёпин, Сергей Епишев, Арсений Попов, Лина Миримская, Александр Лыков, Ксения Каталымова
Режиссер: Евгений Абызов
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Метки: видео кино трейлер Россия 2021 фильм комедии Евгений Абызов Юля Александрова Антон Филипенко Валентина Ляпина Георгий Стрелянный Сергей Стёпин Сергей Епишев Арсений Попов Лина Миримская Александр Лыков Ксения Каталымова
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