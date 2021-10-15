Трейлер фильма "Превратности разума" (2020)

История польского математика Станислава Улама, который эмигрировал в США в 1936 году и участвовал в знаменитом Манхэттенском проекте, куда его пригласил сам Джон фон Нейман. Брат Станислава успел уехать и стал профессором истории в Гарварде, мать умерла в Вене незадолго до войны, отец и сестра — погибли в гетто. Всё это мучает Улама, когда он, оказавшись на чужбине, принимает участие в разработке самого страшного оружия из созданных человеком — водородной бомбы.

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Страна: Германия, Польша, Великобритания

Жанр: биография, драма

Дата выхода в России: 28 октября 2021

В ролях: Филипп Тлокиньский, Эстер Гаррель, Сэм Кили, Йоэль Басман, Фабиан Коценцкий, Альберто Руано, Райан Гейдж, Ричард Мэйсон, Анна-Катрин Мерцке, Сабин Цамбря, Матеуш Венцлавек, Филипп Кристофер, Джеймс Собол Келли, Соня Эпштейн, Финбар Линч, Якуб Гершал

Режиссер: Торстен Клайн