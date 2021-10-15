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Трейлер фильма "Превратности разума" (2020)

Трейлер фильма "Превратности разума" (2020)

Автор:
15 октября 2021 14:51
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   2020   Польша   фильм   драмы   Германия   Биографический   Филипп Тлокиньский   Эстер Гаррель   Сэм Кили   Фабиан Коценцкий   Альберто Руано   Райан Гейдж   Ричард Мэйсон   Анна-Катрин Мерцке   Сабин Цамбря   Матеуш Венцлавек   Филипп Кристофер   Джеймс Собол Келли   Соня Эпштейн   Финбар Линч   Якуб Гершал   Торстен Клайн   великобритания   Йоэль Басман   
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История польского математика Станислава Улама, который эмигрировал в США в 1936 году и участвовал в знаменитом Манхэттенском проекте, куда его пригласил сам Джон фон Нейман. Брат Станислава успел уехать и стал профессором истории в Гарварде, мать умерла в Вене незадолго до войны, отец и сестра — погибли в гетто. Всё это мучает Улама, когда он, оказавшись на чужбине, принимает участие в разработке самого страшного оружия из созданных человеком — водородной бомбы.
Страна: Германия, Польша, Великобритания
Жанр: биография, драма
Дата выхода в России: 28 октября 2021
В ролях: Филипп Тлокиньский, Эстер Гаррель, Сэм Кили, Йоэль Басман, Фабиан Коценцкий, Альберто Руано, Райан Гейдж, Ричард Мэйсон, Анна-Катрин Мерцке, Сабин Цамбря, Матеуш Венцлавек, Филипп Кристофер, Джеймс Собол Келли, Соня Эпштейн, Финбар Линч, Якуб Гершал
Режиссер: Торстен Клайн

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Метки: видео   кино   трейлер   2020   Польша   фильм   драмы   Германия   Биографический   Филипп Тлокиньский   Эстер Гаррель   Сэм Кили   Фабиан Коценцкий   Альберто Руано   Райан Гейдж   Ричард Мэйсон   Анна-Катрин Мерцке   Сабин Цамбря   Матеуш Венцлавек   Филипп Кристофер   Джеймс Собол Келли   Соня Эпштейн   Финбар Линч   Якуб Гершал   Торстен Клайн   великобритания   Йоэль Басман   
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