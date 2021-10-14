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Трейлер фильма "Последняя дуэль" (2021)

Трейлер фильма "Последняя дуэль" (2021)

Автор:
14 октября 2021 15:05
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   сша   Адам Драйвер   2021   фильм   драмы   исторические   Ридли Скотт   Бен Аффлек   Мэтт Дэймон   Харриет Уолтер   Натаниел Паркер   Сэм Хэзелдайн   Майкл МакЭлхаттон   Алекс Лоутер   Йен Пири   Мартон Чокаш   Симона Коллинз   Уильям Хьюстон   Каоиме О'Мэйли   Зоэ Брюно   Брайан Малви   Желько Иванек   Клайв Расселл   Джулиан Ферт   Тома Зильберштейн   Джоди Комер   
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Нормандский рыцарь Жан де Карруж по возвращении с войны узнаёт, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Однако у Ле Гри обнаружились сильные союзники, словам женщины никто не верит, и Карруж обращается за помощью лично к королю Франции Карлу VI. Заслушав все свидетельства, король постановил, что конфликт должен быть разрешён в честном поединке.
От исхода битвы зависит судьба не только Ле Гри и Карружа, но и жены последнего. В случае поражения мужа её должны сжечь на костре за ложные обвинения.

Страна: США, Великобритания
Жанр: история, драма
Дата выхода в России: 28 октября 2021
В ролях: Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер, Бен Аффлек, Харриет Уолтер, Натаниел Паркер, Сэм Хэзелдайн, Майкл МакЭлхаттон, Алекс Лоутер, Йен Пири, Мартон Чокаш, Симона Коллинз, Уильям Хьюстон, Каоиме О'Мэйли, Зоэ Брюно, Брайан Малви, Желько Иванек, Клайв Расселл, Джулиан Ферт, Тома Зильберштейн
Режиссер: Ридли Скотт
Легендарный режиссер Ридли Скотт представляет основанный на реальных исторических событиях рассказ о предательстве и мести, разворачивающийся на фоне процветающих во Франции 14 века жестокости и женского угнетения. Двум благородным лордам предстоит сойтись на ожесточенной дуэли, чтобы положить конец неразрешимому конфликту.

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Метки: видео   кино   трейлер   сша   Адам Драйвер   2021   фильм   драмы   исторические   Ридли Скотт   Бен Аффлек   Мэтт Дэймон   Харриет Уолтер   Натаниел Паркер   Сэм Хэзелдайн   Майкл МакЭлхаттон   Алекс Лоутер   Йен Пири   Мартон Чокаш   Симона Коллинз   Уильям Хьюстон   Каоиме О'Мэйли   Зоэ Брюно   Брайан Малви   Желько Иванек   Клайв Расселл   Джулиан Ферт   Тома Зильберштейн   Джоди Комер   
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Опиум для народа Полчаса назад
-"Нормандский рыцарь Жан де Карруж по возвращении с войны узнаёт, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит."-
- "как же так?",-подумал рыцарь, еще недавно сам насиловавший простолюдинок и сарацинок безнаказанно...)))
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Дмитрий К. 3 минуты назад
Подождем "Деконструкцию" с Климом Санычем.
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