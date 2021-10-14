Трейлер фильма "Последняя дуэль" (2021)

Нормандский рыцарь Жан де Карруж по возвращении с войны узнаёт, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Однако у Ле Гри обнаружились сильные союзники, словам женщины никто не верит, и Карруж обращается за помощью лично к королю Франции Карлу VI. Заслушав все свидетельства, король постановил, что конфликт должен быть разрешён в честном поединке.

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От исхода битвы зависит судьба не только Ле Гри и Карружа, но и жены последнего. В случае поражения мужа её должны сжечь на костре за ложные обвинения.



Страна: США, Великобритания

Жанр: история, драма

Дата выхода в России: 28 октября 2021

В ролях: Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер, Бен Аффлек, Харриет Уолтер, Натаниел Паркер, Сэм Хэзелдайн, Майкл МакЭлхаттон, Алекс Лоутер, Йен Пири, Мартон Чокаш, Симона Коллинз, Уильям Хьюстон, Каоиме О'Мэйли, Зоэ Брюно, Брайан Малви, Желько Иванек, Клайв Расселл, Джулиан Ферт, Тома Зильберштейн

Режиссер: Ридли Скотт

Нормандский рыцарь Жан де Карруж по возвращении с войны узнаёт, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Однако у Ле Гри обнаружились сильные союзники, словам женщины никто не верит, и Карруж обращается за помощью лично к королю Франции Карлу VI. Заслушав все свидетельства, король постановил, что конфликт должен быть разрешён в честном поединке. 2021-10-14T15:05:09+03:00

Легендарный режиссер Ридли Скотт представляет основанный на реальных исторических событиях рассказ о предательстве и мести, разворачивающийся на фоне процветающих во Франции 14 века жестокости и женского угнетения. Двум благородным лордам предстоит сойтись на ожесточенной дуэли, чтобы положить конец неразрешимому конфликту.