Трейлер фильма "На близком расстоянии" (2021)

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Известная актриса Инга в разгар пандемии находит у себя под дверью курьера, мигранта из Средней Азии — он без сознания. Рискуя заболеть, Инга оставляет юношу у себя, правда, с одним условием.
Страна: Россия, Литва
Жанр: драма
Дата выхода в России: 28 октября 2021
В ролях: Ксения Раппопорт, Нурбол Уулу Кайратбек, Петр Рыков, Виктория Мирошниченко, Айтунук Зулпукарова, Никита Таддеи, Олег Глушков
Режиссер: Григорий Добрыгин
Жанр: драма
Дата выхода в России: 28 октября 2021
В ролях: Ксения Раппопорт, Нурбол Уулу Кайратбек, Петр Рыков, Виктория Мирошниченко, Айтунук Зулпукарова, Никита Таддеи, Олег Глушков
Режиссер: Григорий Добрыгин
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