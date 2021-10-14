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Трейлер фильма "На близком расстоянии" (2021)

Трейлер фильма "На близком расстоянии" (2021)

Автор:
14 октября 2021 13:42
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Россия   2021   Ксения Раппопорт   фильм   драмы   Григорий Добрыгин   Нурбол Уулу Кайратбек   Петр Рыков   Виктория Мирошниченко   Айтунук Зулпукарова   Никита Таддеи   Олег Глушков   литва   
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Известная актриса Инга в разгар пандемии находит у себя под дверью курьера, мигранта из Средней Азии — он без сознания. Рискуя заболеть, Инга оставляет юношу у себя, правда, с одним условием.
Страна: Россия, Литва
Жанр: драма
Дата выхода в России: 28 октября 2021
В ролях: Ксения Раппопорт, Нурбол Уулу Кайратбек, Петр Рыков, Виктория Мирошниченко, Айтунук Зулпукарова, Никита Таддеи, Олег Глушков
Режиссер: Григорий Добрыгин

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Метки: видео   кино   трейлер   Россия   2021   Ксения Раппопорт   фильм   драмы   Григорий Добрыгин   Нурбол Уулу Кайратбек   Петр Рыков   Виктория Мирошниченко   Айтунук Зулпукарова   Никита Таддеи   Олег Глушков   литва   
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