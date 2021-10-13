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Трейлер фильма "Ледяной демон" (2021)

Трейлер фильма "Ледяной демон" (2021)

Автор:
13 октября 2021 15:24
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Россия   2021   фильм   ужасы   Ольга Ломоносова   Алексей Розин   Алина Бабак   Глеб Калюжный   Игорь Хрипунов   Александра Черкасова   Иван Капитонов   
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Ксюша почти не помнит отца: он пропал, когда она была еще маленькой. Спустя 10 лет в горах находят его замерзшее тело. Невероятно, но он до сих пор жив и пребывает в странном анабиозном состоянии, напоминающем кому. Его привозят домой. Мама Ксюши уже давно в новом браке, и возвращение бывшего мужа разрушает спокойную жизнь семьи.
Ксюша подозревает, что вместе с отцом в дом проникло нечто сверхъестественное — демоническая сущность, которая необъяснимым образом влияет на поведение близких и друзей девушки.

Страна: Россия
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 28 октября 2021
В ролях: Ольга Ломоносова, Алексей Розин, Алина Бабак, Глеб Калюжный, Игорь Хрипунов, Александра Черкасова
Режиссер: Иван Капитонов

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Метки: видео   кино   трейлер   Россия   2021   фильм   ужасы   Ольга Ломоносова   Алексей Розин   Алина Бабак   Глеб Калюжный   Игорь Хрипунов   Александра Черкасова   Иван Капитонов   
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Злодей 2 часа назад
Чёт я не понял, тут что, стали русские говнофильмы что ли рекламировать?
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