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Трейлер фильма "Купе номер 6" (2021)

Трейлер фильма "Купе номер 6" (2021)

Автор:
13 октября 2021 14:47
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Россия   2021   финляндия   Юлия Ауг   фильм   драмы   мелодрамы   Сейди Хаарла   Динара Друкарова   Полина Ауг   Галина Петрова   Константин Мурзенко   Сергей Агафонов   Михаил Брашинский   Наталья Дрозд   Германия   Стася Хомерики-Гранковская   Константин Шавловский   Виктор Чупров   Денис Пьянов   Надежда Кулакова   Станислав Сергеев   Мария Друкарова   Лев Ежов   эстония   Юхо Куосманен   Юра Борисов   
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Студентка из Финляндии садится в поезд ‘Москва-Мурманск’, пытаясь сбежать от своей таинственной московской любви. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку и тесное купе с грубоватым русским шахтером. Нечаянное соседство помогает обоим пассажирам купе номер шесть осознать своё одиночество и тоску по человеческим отношениям.
Страна: Россия, Финляндия, Эстония, Германия
Жанр: драма, мелодрама
Дата выхода в России: 28 октября 2021
В ролях: Сейди Хаарла, Юра Борисов, Динара Друкарова, Полина Ауг, Галина Петрова, Константин Мурзенко, Сергей Агафонов, Юлия Ауг, Михаил Брашинский, Наталья Дрозд, Стася Хомерики-Гранковская, Константин Шавловский, Виктор Чупров, Денис Пьянов, Надежда Кулакова, Станислав Сергеев, Мария Друкарова, Лев Ежов
Режиссер: Юхо Куосманен

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Метки: видео   кино   трейлер   Россия   2021   финляндия   Юлия Ауг   фильм   драмы   мелодрамы   Сейди Хаарла   Динара Друкарова   Полина Ауг   Галина Петрова   Константин Мурзенко   Сергей Агафонов   Михаил Брашинский   Наталья Дрозд   Германия   Стася Хомерики-Гранковская   Константин Шавловский   Виктор Чупров   Денис Пьянов   Надежда Кулакова   Станислав Сергеев   Мария Друкарова   Лев Ежов   эстония   Юхо Куосманен   Юра Борисов   
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11k
Taximaxi 3 часа назад
Дебильная сказка. Финка скорее с северным оленем свяжется,чем с русским. Для финнов ,болеющих руссофренией, это табу.
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5k
Олег 46 минут назад
Очередная толстая чернуха
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32k
Mamin Sibiriak 3 часа назад
<<< долгую поездку >>>

Расстояние от Москвы до Мурманска - 1 487 км. Минимальное время в пути составит 1 день 11 ч, максимальное 1 день 14 ч в зависимости от типа поезда и количества остановок.
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