Трейлер фильма "Дракулов" (2021)

Петр обеспокоен, но его бдительность усыпляют старательные служанки графа. Правда, вскоре Смирнов обнаруживает, что девушки — вурдалаки, а это значит, что и их хозяин, граф Дракулов, — опасный кровопийца! Петр сбегает из демонической усадьбы и спешит в Москву, чтобы защитить свою невесту от трехсотлетнего вампира. Помочь ему в этом — или помешать — могут лучшая подруга Вари, Соня, и ее странные кавалеры, а также сын знаменитого профессора Ван Хельсинга Вася.



Страна: Россия

Жанр: комедия

Дата выхода в России: 21 октября 2021

В ролях: Михаил Галустян, Денис Васильев, Татьяна Бабенкова, Алексей Золотовицкий, Александр Стекольников, Надежда Сысоева, Наталья Краснова, Мария Лисовая, Дмитрий Блохин, Роман Попов, Иван Агапов, Александр Загоскин, Антон Шварц

Режиссер: Илья Куликов