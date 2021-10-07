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Трейлер фильма "Дракулов" (2021)

Трейлер фильма "Дракулов" (2021)

Автор:
07 октября 2021 13:10
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Россия   Михаил Галустян   Денис Васильев   Татьяна Бабенкова   Алексей Золотовицкий   Александр Стекольников   Надежда Сысоева   Наталья Краснова   Мария Лисовая   Дмитрий Блохин   Роман Попов   Иван Агапов   Александр Загоскин   Антон Шварц   илья куликов   2021   фильм   комедии   
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Российская империя. Юрист Петр Смирнов приезжает в мрачное имение загадочного графа Дракулова, чьи предки родом из далекой Трансильвании, чтобы оформить покупку дома в Москве. Граф замечает фотокарточку невесты Петра, юной Вари, и немедленно срывается проинспектировать свою новую недвижимость…
Петр обеспокоен, но его бдительность усыпляют старательные служанки графа. Правда, вскоре Смирнов обнаруживает, что девушки — вурдалаки, а это значит, что и их хозяин, граф Дракулов, — опасный кровопийца! Петр сбегает из демонической усадьбы и спешит в Москву, чтобы защитить свою невесту от трехсотлетнего вампира. Помочь ему в этом — или помешать — могут лучшая подруга Вари, Соня, и ее странные кавалеры, а также сын знаменитого профессора Ван Хельсинга Вася.

Страна: Россия
Жанр: комедия
Дата выхода в России: 21 октября 2021
В ролях: Михаил Галустян, Денис Васильев, Татьяна Бабенкова, Алексей Золотовицкий, Александр Стекольников, Надежда Сысоева, Наталья Краснова, Мария Лисовая, Дмитрий Блохин, Роман Попов, Иван Агапов, Александр Загоскин, Антон Шварц
Режиссер: Илья Куликов

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Метки: видео   кино   трейлер   Россия   Михаил Галустян   Денис Васильев   Татьяна Бабенкова   Алексей Золотовицкий   Александр Стекольников   Надежда Сысоева   Наталья Краснова   Мария Лисовая   Дмитрий Блохин   Роман Попов   Иван Агапов   Александр Загоскин   Антон Шварц   илья куликов   2021   фильм   комедии   
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3  комментария
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4k
Максим 17 минут назад
Интересно, а вот дно когда-нибудь закончат пробивать?) Есть ли хоть малейший шанс, что начнут снимать нормальное кино? Это ведь посмешище, советских режиссеров признавали лучшими в мире, изучают, им посвящены выставки и книги... и вдруг это. И "Это" не прекращается.
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7k
Alexandr Barhudarov 8 минут назад
Может "Дракулян" ?
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5k
Наталья 13 минут назад
какие все талантливые актеришки судя по постеру
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