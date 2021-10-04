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Трейлер фильма "Хороший, плохой, коп" (2021)

Трейлер фильма "Хороший, плохой, коп" (2021)

Автор:
04 октября 2021 14:55
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Райан О’Нан   Алексис Лодер   Кит Джардин   сша   2021   фильм   боевики   Фрэнк Грилло   триллеры   Джо Карнахан   Джерард Батлер   Тейт Флетчер   Тоби Хасс   
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В маленьком городке в жестоком противостоянии сталкиваются профессиональный киллер и знаменитый аферист. Между молотом и наковальней оказывается девушка-новичок, едва успевшая заступить на службу в местный полицейский участок.
Страна: США
Жанр: боевик, триллер
Дата выхода в России: 21 октября 2021
В ролях: Фрэнк Грилло, Джерард Батлер, Тейт Флетчер, Тоби Хасс, Райан О’Нан, Алексис Лодер, Кит Джардин
Режиссер: Джо Карнахан

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Метки: видео   кино   трейлер   Райан О’Нан   Алексис Лодер   Кит Джардин   сша   2021   фильм   боевики   Фрэнк Грилло   триллеры   Джо Карнахан   Джерард Батлер   Тейт Флетчер   Тоби Хасс   
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3  комментария
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12k
Кархародон 13 минут назад
Похоже кто-то продвигает Фрэнка Грилло. Много фильмов в последнее время с его участием. Не, для своих 56 выглядит он бомбически, но.. Как актёр далеко не Аль Пачино.
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19k
shevanez Час назад
Будем посмотреть.
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9k
Lev Asriev 2 часа назад
Фильм однозначно хорош, одно не могу понять, почему Батлера так уродски озвучивают? Не существует в нормальной жизни такого голоса и такой манеры разговаривать....
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