Трейлер фильма "Хороший, плохой, коп" (2021)

269
1
1
В маленьком городке в жестоком противостоянии сталкиваются профессиональный киллер и знаменитый аферист. Между молотом и наковальней оказывается девушка-новичок, едва успевшая заступить на службу в местный полицейский участок.
Страна: США
Жанр: боевик, триллер
Дата выхода в России: 21 октября 2021
В ролях: Фрэнк Грилло, Джерард Батлер, Тейт Флетчер, Тоби Хасс, Райан О’Нан, Алексис Лодер, Кит Джардин
Режиссер: Джо Карнахан
Жанр: боевик, триллер
Дата выхода в России: 21 октября 2021
В ролях: Фрэнк Грилло, Джерард Батлер, Тейт Флетчер, Тоби Хасс, Райан О’Нан, Алексис Лодер, Кит Джардин
Режиссер: Джо Карнахан
Источник:
Метки: видео кино трейлер Райан О’Нан Алексис Лодер Кит Джардин сша 2021 фильм боевики Фрэнк Грилло триллеры Джо Карнахан Джерард Батлер Тейт Флетчер Тоби Хасс
18
Понравилось18
Новости партнёров