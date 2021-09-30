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Трейлер фильма "Королевская игра" (2021)

Трейлер фильма "Королевская игра" (2021)

Автор:
30 сентября 2021 15:06
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   2021   фильм   драмы   Германия   Оливер Мазуччи   Альбрехт Шух   Биргит Минихмайр   Самуэль Финци   Рольф Лассгорд   Андреас Люст   Джулиан Рормозер   Йоханес Цайлер   Луиза-Селин Гаффрон   Лукас Мико   Марези Ригнер   Клеменс Берндорф   Йоэль Басман   Карл Ахляйтнер   Пауль Матич   Рафаэль Штаховяк   австрия   Филипп Штёльцль   
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Вена, 1938 год. Юрист Йозеф Барток вместе с женой собирается покинуть оккупированную нацистами Австрию, но его арестовывает гестапо. От Бартока требуют выдать конфиденциальную информацию о клиентах, а после отказа помещают в одиночное заключение и полностью лишают связи с внешним миром. Но однажды Йозефу удается украсть у своих тюремщиков книгу о шахматах. Она становится для него одновременно и спасением, и опасным наваждением…
Страна: Германия, Австрия
Жанр: драма
Дата выхода в России: 14 октября 2021
В ролях: Оливер Мазуччи, Альбрехт Шух, Биргит Минихмайр, Самуэль Финци, Рольф Лассгорд, Андреас Люст, Джулиан Рормозер, Йоханес Цайлер, Луиза-Селин Гаффрон, Лукас Мико, Марези Ригнер, Клеменс Берндорф, Йоэль Басман, Карл Ахляйтнер, Пауль Матич, Рафаэль Штаховяк
Режиссер: Филипп Штёльцль

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Метки: видео   кино   трейлер   2021   фильм   драмы   Германия   Оливер Мазуччи   Альбрехт Шух   Биргит Минихмайр   Самуэль Финци   Рольф Лассгорд   Андреас Люст   Джулиан Рормозер   Йоханес Цайлер   Луиза-Селин Гаффрон   Лукас Мико   Марези Ригнер   Клеменс Берндорф   Йоэль Басман   Карл Ахляйтнер   Пауль Матич   Рафаэль Штаховяк   австрия   Филипп Штёльцль   
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22k
Очевидное-Невероятное 3 часа назад
Для информации глава "еврейского отдела" СС в Вене был Адольф Эйхман. Учился в той же школе что и Гитлер, за маленький рост среди сверстников носил кличку "маленький еврей". По оценке историков - виновен в смерти 6 млн евреев.
---
Обиженный еврей уничтожил миллионы евреев....
Холокост - уничтожение евреев под руководством евреев (конкуренция), а потом еще выжившие евреи требуют за это компенсацию.
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15k
Corvus Corax 2 часа назад
Описание сюжета мне что-то Цвейга напоминает...

В общем, это "Шахматная новелла". Так и писали б.
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