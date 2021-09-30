Трейлер фильма "Королевская игра" (2021)

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Вена, 1938 год. Юрист Йозеф Барток вместе с женой собирается покинуть оккупированную нацистами Австрию, но его арестовывает гестапо. От Бартока требуют выдать конфиденциальную информацию о клиентах, а после отказа помещают в одиночное заключение и полностью лишают связи с внешним миром. Но однажды Йозефу удается украсть у своих тюремщиков книгу о шахматах. Она становится для него одновременно и спасением, и опасным наваждением…
Страна: Германия, Австрия
Жанр: драма
Дата выхода в России: 14 октября 2021
В ролях: Оливер Мазуччи, Альбрехт Шух, Биргит Минихмайр, Самуэль Финци, Рольф Лассгорд, Андреас Люст, Джулиан Рормозер, Йоханес Цайлер, Луиза-Селин Гаффрон, Лукас Мико, Марези Ригнер, Клеменс Берндорф, Йоэль Басман, Карл Ахляйтнер, Пауль Матич, Рафаэль Штаховяк
Режиссер: Филипп Штёльцль
Жанр: драма
Дата выхода в России: 14 октября 2021
В ролях: Оливер Мазуччи, Альбрехт Шух, Биргит Минихмайр, Самуэль Финци, Рольф Лассгорд, Андреас Люст, Джулиан Рормозер, Йоханес Цайлер, Луиза-Селин Гаффрон, Лукас Мико, Марези Ригнер, Клеменс Берндорф, Йоэль Басман, Карл Ахляйтнер, Пауль Матич, Рафаэль Штаховяк
Режиссер: Филипп Штёльцль
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Обиженный еврей уничтожил миллионы евреев....
Холокост - уничтожение евреев под руководством евреев (конкуренция), а потом еще выжившие евреи требуют за это компенсацию.
В общем, это "Шахматная новелла". Так и писали б.