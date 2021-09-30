Трейлер фильма "Герда" (2020)

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Лера днем изучает человечество и его потребности с помощью соцопросов, которые являются учебной практикой в институте, ночью — танцует в клубе, чтобы заработать деньги и прокормить себя и маму. Люди, которых она встречает, так же несчастны, как и ее семья.
Ее отец недавно ушел к другой женщине, но постоянно приходит обратно, не в силах осознать собственный выбор. Он делает невыносимой жизнь близких людей. Мать болезненно переживает разрыв и постоянно спит, игнорируя реальность. Лера работает в клубе под сценическим именем Герда. Она не знает, как жить дальше, куда и зачем идти, а главное, как сделать жизнь лучше. Взрослый неизменный несчастный мир, который Лера наблюдает день и ночь, кажется безнадежным.
Страна: Россия
Жанр: Драма
Дата выхода в России: 14 октября 2021
В ролях: Анастасия Красовская, Юрий Борисов, Дарюс Гумаускас, Юлия Марченко, Мария Леонова, Мария Иванова, Серафима Красникова, Мария Песоцкая, Тина Стойилкович, Юлия Елхимова
Режиссер: Наталья Кудряшова
Страна: Россия
Жанр: Драма
Дата выхода в России: 14 октября 2021
В ролях: Анастасия Красовская, Юрий Борисов, Дарюс Гумаускас, Юлия Марченко, Мария Леонова, Мария Иванова, Серафима Красникова, Мария Песоцкая, Тина Стойилкович, Юлия Елхимова
Режиссер: Наталья Кудряшова
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Метки: видео кино трейлер Россия Юрий Борисов 2020 фильм драмы Анастасия Красовская Дарюс Гумаускас Юлия Марченко Мария Леонова Мария Иванова Серафима Красникова Мария Песоцкая Тина Стойилкович Юлия Елхимова Наталья Кудряшова
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