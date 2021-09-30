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Трейлер фильма "Герда" (2020)

Трейлер фильма "Герда" (2020)

Автор:
30 сентября 2021 13:43
Сообщество : Кино
Метки: видео   кино   трейлер   Россия   Юрий Борисов   2020   фильм   драмы   Анастасия Красовская   Дарюс Гумаускас   Юлия Марченко   Мария Леонова   Мария Иванова   Серафима Красникова   Мария Песоцкая   Тина Стойилкович   Юлия Елхимова   Наталья Кудряшова   
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Лера днем изучает человечество и его потребности с помощью соцопросов, которые являются учебной практикой в институте, ночью — танцует в клубе, чтобы заработать деньги и прокормить себя и маму. Люди, которых она встречает, так же несчастны, как и ее семья.
Ее отец недавно ушел к другой женщине, но постоянно приходит обратно, не в силах осознать собственный выбор. Он делает невыносимой жизнь близких людей. Мать болезненно переживает разрыв и постоянно спит, игнорируя реальность. Лера работает в клубе под сценическим именем Герда. Она не знает, как жить дальше, куда и зачем идти, а главное, как сделать жизнь лучше. Взрослый неизменный несчастный мир, который Лера наблюдает день и ночь, кажется безнадежным.

Страна: Россия
Жанр: Драма
Дата выхода в России: 14 октября 2021
В ролях: Анастасия Красовская, Юрий Борисов, Дарюс Гумаускас, Юлия Марченко, Мария Леонова, Мария Иванова, Серафима Красникова, Мария Песоцкая, Тина Стойилкович, Юлия Елхимова
Режиссер: Наталья Кудряшова

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Метки: видео   кино   трейлер   Россия   Юрий Борисов   2020   фильм   драмы   Анастасия Красовская   Дарюс Гумаускас   Юлия Марченко   Мария Леонова   Мария Иванова   Серафима Красникова   Мария Песоцкая   Тина Стойилкович   Юлия Елхимова   Наталья Кудряшова   
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9k
Antique computer Час назад
Она читала мир как роман,
а он оказался повестью
Соседи по подъезду -
Парни с прыщавой совестью
(с)
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4k
livaneth Час назад
А это точно 2020? А то девяностыми пахнуло.
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39k
dima423 2 часа назад
наконец то норм трейлер)
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