Трейлер фильма "Герда" (2020)

Ее отец недавно ушел к другой женщине, но постоянно приходит обратно, не в силах осознать собственный выбор. Он делает невыносимой жизнь близких людей. Мать болезненно переживает разрыв и постоянно спит, игнорируя реальность. Лера работает в клубе под сценическим именем Герда. Она не знает, как жить дальше, куда и зачем идти, а главное, как сделать жизнь лучше. Взрослый неизменный несчастный мир, который Лера наблюдает день и ночь, кажется безнадежным.



Страна: Россия

Жанр: Драма

Дата выхода в России: 14 октября 2021

В ролях: Анастасия Красовская, Юрий Борисов, Дарюс Гумаускас, Юлия Марченко, Мария Леонова, Мария Иванова, Серафима Красникова, Мария Песоцкая, Тина Стойилкович, Юлия Елхимова

Режиссер: Наталья Кудряшова