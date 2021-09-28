Трейлер фильма "Кошачьи миры Луиса Уэйна" (2021)

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Картины эксцентричного аристократа Луиса Уэйна обладают одной общей чертой — он пишет исключительно антропоморфных котов. Благодаря любви своей жены Эмили, Луис навсегда меняет взгляд людей на жизнь и на кошек. Но с каждой новой картиной причудливые миры Луиса начинают всё сильнее заменять ему реальность.
Страна: Великобритания
Жанр: биография, драма, исторический фильм
Дата выхода в России: 21 октября 2021
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Клер Фой, Андреа Райзборо, Тоби Джонс, Эйми Лоу Вуд, Стэйси Мартин, София Ди Мартино, Джулиан Бэррэтт, Джэми Деметриу, Адил Ахтар, Кристал Кларк, Дэниэл Ригби, Стюарт Скудамор, Тайка Вайтити, Ник Кейв, Хейли Сквайрс, Шэрон Руни, Азим Чаудри, Дороти Эткинсон
Режиссер: Уилл Шарп
Жанр: биография, драма, исторический фильм
Дата выхода в России: 21 октября 2021
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Клер Фой, Андреа Райзборо, Тоби Джонс, Эйми Лоу Вуд, Стэйси Мартин, София Ди Мартино, Джулиан Бэррэтт, Джэми Деметриу, Адил Ахтар, Кристал Кларк, Дэниэл Ригби, Стюарт Скудамор, Тайка Вайтити, Ник Кейв, Хейли Сквайрс, Шэрон Руни, Азим Чаудри, Дороти Эткинсон
Режиссер: Уилл Шарп
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