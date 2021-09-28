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Трейлер фильма "Кошачьи миры Луиса Уэйна" (2021)

Трейлер фильма "Кошачьи миры Луиса Уэйна" (2021)

Автор:
28 сентября 2021 12:38
Метки: видео   кино   трейлер   2021   фильм   драмы   Стэйси Мартин   Уилл Шарп   Бенедикт Камбербэтч   Андреа Райзборо   Тоби Джонс   Эйми Лоу Вуд   София Ди Мартино   Джулиан Бэррэтт   Джэми Деметриу   Адил Ахтар   Кристал Кларк   Дэниэл Ригби   Стюарт Скудамор   ник кейв   Хейли Сквайрс   Шэрон Руни   Азим Чаудри   Дороти Эткинсон   Клер Фой   тайка вайтити   великобритания   
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Картины эксцентричного аристократа Луиса Уэйна обладают одной общей чертой — он пишет исключительно антропоморфных котов. Благодаря любви своей жены Эмили, Луис навсегда меняет взгляд людей на жизнь и на кошек. Но с каждой новой картиной причудливые миры Луиса начинают всё сильнее заменять ему реальность.
Страна: Великобритания
Жанр: биография, драма, исторический фильм
Дата выхода в России: 21 октября 2021
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Клер Фой, Андреа Райзборо, Тоби Джонс, Эйми Лоу Вуд, Стэйси Мартин, София Ди Мартино, Джулиан Бэррэтт, Джэми Деметриу, Адил Ахтар, Кристал Кларк, Дэниэл Ригби, Стюарт Скудамор, Тайка Вайтити, Ник Кейв, Хейли Сквайрс, Шэрон Руни, Азим Чаудри, Дороти Эткинсон
Режиссер: Уилл Шарп

Источник:

Метки: видео   кино   трейлер   2021   фильм   драмы   Стэйси Мартин   Уилл Шарп   Бенедикт Камбербэтч   Андреа Райзборо   Тоби Джонс   Эйми Лоу Вуд   София Ди Мартино   Джулиан Бэррэтт   Джэми Деметриу   Адил Ахтар   Кристал Кларк   Дэниэл Ригби   Стюарт Скудамор   ник кейв   Хейли Сквайрс   Шэрон Руни   Азим Чаудри   Дороти Эткинсон   Клер Фой   тайка вайтити   великобритания   
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