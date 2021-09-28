Трейлер мультфильма "Семейка Аддамс: Горящий тур" (2021)

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Что делать, если в доме поселилось настоящее исчадие ада, а именно два подростка? Срочно планировать самый жуткий отпуск! Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям, от которых волосы встанут дыбом. В этой поездке семейка Аддамс сплотится намертво! Если, конечно, останутся выжившие…
Страна: США, Великобритания, Канада
Жанр: ужасы, фэнтези, комедия, приключения
Дата выхода в России: 14 октября 2021
В ролях: Хлоя Грейс Морец, Шарлиз Терон, Оскар Айзек, Бетт Мидлер, Javon «Wanna» Walton, Билл Хейдер, Ник Кролл
Режиссер: Грег Тирнан, Лора Бруссо, Кевин Павлович
Жанр: ужасы, фэнтези, комедия, приключения
Дата выхода в России: 14 октября 2021
В ролях: Хлоя Грейс Морец, Шарлиз Терон, Оскар Айзек, Бетт Мидлер, Javon «Wanna» Walton, Билл Хейдер, Ник Кролл
Режиссер: Грег Тирнан, Лора Бруссо, Кевин Павлович
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