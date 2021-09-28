Трейлер мультфильма "Семейка Аддамс: Горящий тур" (2021)

FISHKINET
Новое стекло для лазеров будущего - новая гордость нашей науки Новое стекло для лазеров будущего - новая гордость нашей науки "Какая солидарность? С мерзавцами?": Гарик Мартиросян - о комиках после ситуации с Мирзализаде "Какая солидарность? С мерзавцами?": Гарик Мартиросян - о комиках... Приколы на автомобильную тематику Приколы на автомобильную тематику Люди, к которым судьба повернулась задом Люди, к которым судьба повернулась задом 20 фото на морскую тематику, от гигантизма которых у вас закружится голова 20 фото на морскую тематику, от гигантизма которых у вас... В Приморье киллер попытался застрелить бизнесмена, но его пистолет дважды дал осечку В Приморье киллер попытался застрелить бизнесмена, но его пистолет... Вечерние хихиханьки. И белое и чёрное Вечерние хихиханьки. И белое и чёрное Опустевшие деревни Псковской области Опустевшие деревни Псковской области Безотказный способ нарваться на неприятности Безотказный способ нарваться на неприятности 14 раз, когда люди оказались в неловких ситуациях 14 раз, когда люди оказались в неловких ситуациях 25 безумных историй про очень быстрые увольнения 25 безумных историй про очень быстрые увольнения Нил Деграсс Тайсон о конфликте науки и религии !!! Нил Деграсс Тайсон о конфликте науки и религии !!! Рамзан Кадыров установил мировой рекорд на выборах главы региона Рамзан Кадыров установил мировой рекорд на выборах главы региона Россиянин утонул в штормящем море в Испании, пытаясь спасти коллегу из Финляндии Россиянин утонул в штормящем море в Испании, пытаясь спасти... Что за дрянь вы курите? Тест по фильму "Служебный роман" Что за дрянь вы курите? Тест по фильму "Служебный роман" «Мы с женой решили купить животное»… «Мы с женой решили купить животное»… Кинопары, которые не выносили друг друга в реальной жизни Кинопары, которые не выносили друг друга в реальной жизни Забавные детеныши животных Забавные детеныши животных Когда доверяешь своей продукции на все 100% Когда доверяешь своей продукции на все 100%
Главная > Трейлеры 
Трейлер мультфильма "Семейка Аддамс: Горящий тур" (2021)

Трейлер мультфильма "Семейка Аддамс: Горящий тур" (2021)

Автор:
28 сентября 2021 12:01
Метки: видео   кино   трейлер   фильм   Оскар Айзек   сша   2021   мультфильм   Грег Тирнан   Лора Бруссо   Кевин Павлович   хлоя грейс морец   Бетт Мидлер   Javon «Wanna» Walton   Билл Хейдер   комедии   Ник Кролл   приключения   ужасы   фэнтези   шарлиз терон   великобритания   Канада   
91
1
1
Что делать, если в доме поселилось настоящее исчадие ада, а именно два подростка? Срочно планировать самый жуткий отпуск! Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям, от которых волосы встанут дыбом. В этой поездке семейка Аддамс сплотится намертво! Если, конечно, останутся выжившие…
Страна: США, Великобритания, Канада
Жанр: ужасы, фэнтези, комедия, приключения
Дата выхода в России: 14 октября 2021
В ролях: Хлоя Грейс Морец, Шарлиз Терон, Оскар Айзек, Бетт Мидлер, Javon «Wanna» Walton, Билл Хейдер, Ник Кролл
Режиссер: Грег Тирнан, Лора Бруссо, Кевин Павлович

Источник:

Метки: видео   кино   трейлер   фильм   Оскар Айзек   сша   2021   мультфильм   Грег Тирнан   Лора Бруссо   Кевин Павлович   хлоя грейс морец   Бетт Мидлер   Javon «Wanna» Walton   Билл Хейдер   комедии   Ник Кролл   приключения   ужасы   фэнтези   шарлиз терон   великобритания   Канада   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

278006



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Дезинсектор съел «отравленный» арбуз, чтобы доказать невиновность коллеги из Москвы
2
110
Дезинсектор съел «отравленный» арбуз, чтобы доказать невиновность коллеги из Москвы
Любопытные факты о людях и событиях, которые откроют для вас что-то новое
8
175
Любопытные факты о людях и событиях, которые откроют для вас что-то новое
Набирающие популярность
Москва стала самым безопасным регионом страны в плане дорожного травматизма
0
22
Москва стала самым безопасным регионом страны в плане дорожного травматизма
Бесценные друзья человека: животные, за которых платят миллионы
0
5
Бесценные друзья человека: животные, за которых платят миллионы
Новое стекло для лазеров будущего - новая гордость нашей науки
Новое стекло для лазеров будущего - новая гордость нашей науки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#автомобили#Россия#история#подборка#в мире#фильм#позитив#как приготовить
#Юмор#животные#картинки#автомир#кино#фотографии#познавательно#аварии#СССР#интересное
#интересно#люди#прикол#Разное#новости#ynews#собака#дтп#прикольные#дети

На что жалуетесь?

Вернуться